Após jogo difícil, Alcaraz avança as quartas de final em Londres

Após vencer Adam Walton na estreia, Carlos Alcaraz venceu o compatriota Jaume Munar no 3º set, nesta quinta-feira (19), após 3h23, no ATP de Londres. O número 2 do mundo, eliminou o também espanhol Jaume Munas (59º), por 6/4 e 7/6, na Andy Murray Arena, em Londres.

Alcaraz tinha vencido 37 de 42 partidas no ano. Não por acaso, o espanhol derrotou Jannik Sinner, o número 1 do mundo 2 vezes no ano. E foi em duas finais. Na final histórica de Roland Garros, e na decisão do Masters 1000 de Roma, no mês passado.

O espanhol Carlos Alcaraz com o segundo título de Roland Garros (Foto: AFP)

1º SET

O espanhol, número 2 do mundo, fez um primeiro set de alta qualidade. Com uma quebra logo no terceiro game, Alcaraz soube administrar e levou o set em 46 minutos.

Ele acertou 15 winners, sendo 10 de forehands.

Nove dias após uma das melhores finais de Grand Slam da história, no saibro de Roland Garros, Carlos Alcaraz estreou com vitória no ATP de Londres, na última terça-feira (17) na temporada de grama.

2º SET

O set que durou quase duas horas, foi mais equilibrado. Com muitos error forçados e breakpoints salvosos jogadores levaram a partida pro tiebreak. Porém, Jaume Munar levou a melhor e empatou a partida.

O espanhol Jaume Munar reage após vencer o tie-break do segundo set contra o espanhol Carlos Alcaraz (Foto: Henry Nicholls / AFP)

3º SET

Com muitas quebras, o último set da partida começou acelerado. Alcaraz conseguiu abrir 2 games a 0, mas viu Munar empatar e ficar a frente no placar. Entretanto, Alcaraz, um dos melhores jogadores do mundo atualmente não se deu por vencido e buscou a vitória quebrando seu compatriota no 12 game e se classificando para as quartas de final após 3h23 de partida.

O espanhol Carlos Alcaraz comemora o match point após derrotar o espanhol Jaume Munar nas oitavas de final (Foto: Henry Nicholls / AFP)

Alcaraz vai enfrentar Holger Rune ou Bautista Agut na próxima fase do ATP de Londres.