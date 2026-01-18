Carlos Alcaraz domina australiano e estreia com vitória no Australian Open
Sem surpresas em Melbourne. Confirmando o favoritismo de quem ocupa o posto de número 1 do mundo, Carlos Alcaraz estreou bem no Australian Open 2026. Neste domingo (18), o espanhol derrotou o dono da casa Adam Walton (79º do ranking) por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (2) e 6/2, em 2h05 de partida.
O resultado mantém vivo o grande objetivo de Carlitos na temporada: tornar-se o tenista mais jovem da história a completar o "Career Grand Slam" (vencer os quatro maiores torneios do mundo), já que o título na Austrália é o único que falta em sua galeria. Na segunda rodada, Alcaraz terá pela frente o veterano alemão Yannick Hanfmann, atual número 102 do mundo.
Como foi o jogo
A partida começou com Alcaraz pressionando, embora tenha desperdiçado chances iniciais de quebra. A vantagem veio na reta final do primeiro set: com o placar em 4 a 3, o espanhol converteu um break point decisivo e fechou a parcial em 6 a 3 logo em seguida.
O momento mais complicado ocorreu no segundo set. Walton elevou o nível, quebrou o saque de Alcaraz e chegou a abrir 3 a 1. O susto, porém, durou pouco. O espanhol devolveu a quebra imediatamente, levou a disputa para o tie-break e foi soberano no momento decisivo, vencendo o desempate por 7 a 2.
Com 2 a 0 no placar, o terceiro set foi protocolar. Alcaraz impôs seu ritmo, dominou as ações e fechou em 6 a 2, carimbando a vaga para a próxima fase.
