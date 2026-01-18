Sem surpresas em Melbourne. Confirmando o favoritismo de quem ocupa o posto de número 1 do mundo, Carlos Alcaraz estreou bem no Australian Open 2026. Neste domingo (18), o espanhol derrotou o dono da casa Adam Walton (79º do ranking) por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (2) e 6/2, em 2h05 de partida.

O resultado mantém vivo o grande objetivo de Carlitos na temporada: tornar-se o tenista mais jovem da história a completar o "Career Grand Slam" (vencer os quatro maiores torneios do mundo), já que o título na Austrália é o único que falta em sua galeria. Na segunda rodada, Alcaraz terá pela frente o veterano alemão Yannick Hanfmann, atual número 102 do mundo.

Torcedores do espanhol Carlos Alcaraz seguram cartazes antes de treino em Melbourne em 15 de janeiro de 2026, antes do Aberto da Austrália, que começa no dia 18. (Foto: David Gray/AFP)

Como foi o jogo

A partida começou com Alcaraz pressionando, embora tenha desperdiçado chances iniciais de quebra. A vantagem veio na reta final do primeiro set: com o placar em 4 a 3, o espanhol converteu um break point decisivo e fechou a parcial em 6 a 3 logo em seguida.

O momento mais complicado ocorreu no segundo set. Walton elevou o nível, quebrou o saque de Alcaraz e chegou a abrir 3 a 1. O susto, porém, durou pouco. O espanhol devolveu a quebra imediatamente, levou a disputa para o tie-break e foi soberano no momento decisivo, vencendo o desempate por 7 a 2.

Com 2 a 0 no placar, o terceiro set foi protocolar. Alcaraz impôs seu ritmo, dominou as ações e fechou em 6 a 2, carimbando a vaga para a próxima fase.

