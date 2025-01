Após a brilhante vitória sobre Andrey Rublev, nono do mundo, João Fonseca agora mira seu próximo adversário no Australian Open, em duelo que acontece na noite de quarta-feira ou madrugada/manhã de quinta-feira no Brasil. O carioca enfrentará o italiano Lorenzo Sonego, 55º do mundo, que passou pelo experiente Stan Wawrinka, ex-top 3 e campeão do torneio em 2014. O italiano marcou 3 sets a 1 no rival com parciais de 6/4, 5/7, 7/5 e 7/5.

Sonego tem 29 anos e alcançou o 21º lugar do ranking em outubro de 2021 como melhor posição. Ele soma quatro títulos de ATP, todos da categoria 250, o último ano passado em Winston-Salem, nos EUA, logo antes do US Open.

Características de Lorenzo Sonego

Alto e com 1,91m e 76kg, o atleta é natural de Turim, se profissionalizou em 2013 e é treinado por Fabio Colangelo. Sonego soma seis vitórias sobre jogadores do top 10 e mais 29 derrotas. Este ano soma três vitórias em cinco partidas neste que é seu terceiro torneio disputado.

Ele tem como melhores resultados em Slams as oitavas em Wimbledon em 2021 e Roland Garros em 2023 e 2020. Na Austrália ele tem como melghor resultado a terceira rodada em 2022. Sonego tem cerca de US$ 7 milhões am premiação total na carreira.

Contra João Fonseca um jogo foi disputado e com vitória do brasileiro no saibro do ATP 250 de Bucareste, na Romênia, em abril do ano passado com apertados 7/6 (7/5) 7/5.

