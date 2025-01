João Fonseca vai jogar o Rio Open? Saiba quando será a competição

João Fonseca venceu Andrey Rublev nesta terça-feira (14), por 3 sets a 0, pelo Australian Open, em Melbourne. O brasileiro, que estava estreava em um Grand Slam pela primeira vez, surpreendeu a todos e conquistou a sua primeira vitória nesta etapa.

O jovem de 18 anos é carioca, e muitos brasileiros estão questionando se Fonseca irá participar do Rio Open. O Lance! te conta tudo sobre a participação do brasileiro na competição.

João Fonseca participará do Rio Open?

João Fonseca na partida contr Andrey Rublev em Melbourne (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

A resposta é sim. João Fonseca estará nas quadras de saibro no Jockey Club Brasileiro, na Gávea. Na última edição do torneio, o jovem estava presente. O brasileiro foi até as quartas de final e perdeu para o argentino Mariano Navone, por 2 sets a 1, em 2h20 min de partida.

Este ano, João pode aproveitar o embalo em vitórias e chegar até a final da competição em casa.

Quando será o Rio Open 2025?

O torneio está programado para acontecer entre os dias 13 e 25 de fevereiro de 2025, com jogos da fase classificatória nos dias anteriores. As disputas começam com as rodadas iniciais e avançam até a tão esperada final no domingo.

Além das partidas principais, o evento contará com jogos de duplas, atraindo grandes especialistas na modalidade. Essas partidas têm conquistado cada vez mais espaço, oferecendo um espetáculo extra para o público.

A importância no circuito ATP

O Rio Open ocupa um lugar de destaque no calendário da ATP por ser o único torneio da categoria ATP 500 realizado na América do Sul. Esse diferencial atrai tanto os melhores tenistas especializados em saibro quanto os fãs, que têm a oportunidade de acompanhar partidas de alto nível sem precisar viajar para a Europa.