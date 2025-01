João Fonseca supera marcas de Federer, Nadal e Djokovic

A vitória emblemática desta terça-feira sobre o nono do mundo, o russo Andrey Rublev, em sua estreia em Grand Slams, deixa João Fonseca com um marco para o tênis mundial. O carioca superou três dos maiores nomes do tênis ao derrotar um top 10 em um Grand Slam com apenas 18 anos e quatro meses com seu triunfo por 3 sets a 0 na primeira rodada do Australian Open.

Ele passou nomes como Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer que só conseguiram seus primeiros triunfos sobre um top 10 em um torneio deste porte com 19 anos, além de Gustavo Kuerten, que o fez no histórico título de Roland Garros em 1997, aos 20 anos.

Federer obteve tal façanha em Wimbledon 2001 derrotando Pete Sampras, então sexto do mundo, nas oitavas de final. Acabou caindo logo a seguir, nas quartas, diante de Tim Henman. O suíço perdeu seus três jogos anteriores contra Patrick Rafter, em sua estreia em Slams, em Roland Garros em 1999, para Alex Corretja, em Roland Garros em 2000, para Yevgeny Kafelnikov, em Wimbledon em 2000.

Rafael Nadal só foi vencer um top 10 em um Major também aos 19, na conquista de Roland Garros em 2005 na semifinal para Roger Federer justo em seu aniversário de 19 anos. Ele perdeu seus dois jogos anteriores em Majors para Lleyton Hewitt, nas oitavas do Aberto da Austrália daquele ano, e em 2004, para Andy Roddick no US Open.

Novak Djokovic foi vencer sua primeira partida sobre um top 10 em Slams em Roland Garros em 2006, com 19 anos recém-completados, sobre o chileno Fernando Gonzalez, na segunda rodada do Aberto da França. O sérvio perdeu em sua estreia de Slams contra um top 10 diante de Marat Safin, no Australian Open de 2005, com apenas 17 anos, e depois caiu para Guillermo Coria, no Aberto da França no mesmo ano, por desistência no terceiro set.

João Fonseca é o segundo mais jovem em atividade

O carioca se torna o segundo mais jovem em atividade a obter tal feito ficando atrás apenas de Carlos Alcaraz que o fez com 18 anos e três meses no US Open de 2021 sobre o grego Stefanos Tsitsipas. Antes, o espanhol perdeu de Daniil Medvedev em Wimbledon naquela mesma temporada.

Fonseca superas nomes ativos como Kei Nishikori (Australian Open de 2008 com 18 anos e 8 meses) e Bernard Tomic (Wimbledon 2011 com também 18 anos e oito meses).

