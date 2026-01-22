menu hamburguer
Tênis

Djokovic aplaude voleio mágico de rival no Australian Open; vídeo

Francesco Maestrelli é o 141º do mundo

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/01/2026
01:25
O sérvio Novak Djokovic na partida contra o italiano Francesco Maestrelli
O sérvio Novak Djokovic na partida contra o italiano Francesco Maestrelli (Foto: DAVID GRAY / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Algoz do paranaense Thiago Wild na segunda rodada do qualifying, o italiano Francesco Maestreli (141º do mundo), de 23 anos, está jogando pela primeira vez na vida na quadra central do Australian Open. O desafio, contra o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos (10) no torneio, pela segunda rodada, é gigante, nesta quinta-feira.

Mesmo assim, o italiano recebeu os merecidos aplausos do rival após um voleio de rara precisão. Confira no vídeo abaixo:

Djokovic em busca do 25º Slam

Djokovic, que venceu a estreia sem perder sets encara o holandês Botic Van de Zandschulp ou o chinês Juncheng Shang, caso passe pelo qualifier italiano.

Sem vencer um Grand Slam desde o US Open de 2023, o sérvio, de 38 anos, tenta ampliar seu recorde de troféus em Melbourne para 11. Nos últimos dois anos no Australian Open, Djokovic parou nas semifinais.

O sérvio Novak Djokovic saca na partida contra o italiano Francesco Maestrelli no Australian Open (Foto: DAVID GRAY / AFP)
