Djokovic aplaude voleio mágico de rival no Australian Open; vídeo
Francesco Maestrelli é o 141º do mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Algoz do paranaense Thiago Wild na segunda rodada do qualifying, o italiano Francesco Maestreli (141º do mundo), de 23 anos, está jogando pela primeira vez na vida na quadra central do Australian Open. O desafio, contra o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos (10) no torneio, pela segunda rodada, é gigante, nesta quinta-feira.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Demoliner tenta tranquilizar fãs de João Fonseca sobre coluna retificada; vídeo
+ Aposte na vitória de seu tenista favorito no Australian Open!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Mesmo assim, o italiano recebeu os merecidos aplausos do rival após um voleio de rara precisão. Confira no vídeo abaixo:
Djokovic em busca do 25º Slam
Djokovic, que venceu a estreia sem perder sets encara o holandês Botic Van de Zandschulp ou o chinês Juncheng Shang, caso passe pelo qualifier italiano.
Sem vencer um Grand Slam desde o US Open de 2023, o sérvio, de 38 anos, tenta ampliar seu recorde de troféus em Melbourne para 11. Nos últimos dois anos no Australian Open, Djokovic parou nas semifinais.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias