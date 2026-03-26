Gui Santos anota 31 pontos e quebra tabu de 12 anos na NBA

A trajetória de Gui Santos na NBA atingiu um novo patamar. O brasileiro brilhou ao anotar 31 pontos na última quarta-feira (25), terminando pela primeira vez como cestinha de uma partida na liga, na vitória do Golden State Warriors sobre o Brooklyn Nets por 109 a 106, no Chase Center, na Califórnia.

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O ala vive seu melhor momento nos Estados Unidos e se tornou o primeiro brasileiro em 12 anos a atingir a marca de 30 pontos em um jogo da temporada regular. Antes dele, apenas Leandro Barbosa (41 pontos em 2009), Anderson Varejão (35 em 2012) e Nenê Hilário (30 em 2013) haviam alcançado o feito.

— A melhor chance para um jogador aprender é estando em quadra. Jogar ao lado de nomes como Steph, Dray e Al é fundamental para um jovem entender como se portar. Senti que este era um bom confronto para mim perto da cesta; a comissão técnica e os jogadores confiaram em mim e eu retribuí — avaliou Gui após o duelo.

Além dos 31 pontos, Gui Santos somou três rebotes, dois roubos, uma assistência e um toco em 34 minutos. Outros destaques foram Brandin Podziemski (22 pontos e seis rebotes) e Kristaps Porziņģis (17 pontos). O técnico Steve Kerr não poupou elogios ao brasileiro na coletiva:

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— Ele continua melhorando. É muito astuto e encontra diferentes maneiras de chegar ao aro. Tem um ótimo jogo de pés e está muito confortável nos arremessos. É divertido ver o Gui florescer. Ele sabe que confio nele e ganhou muita confiança. Com as lesões que tivemos, ele se tornou um dos nossos melhores criadores de jogadas — afirmou o treinador.

Com o resultado, os Warriors chegam a 35 vitórias e ocupam a 10ª colocação na Conferência Oeste. O próximo compromisso da equipe será contra o Washington Wizards, nesta sexta-feira, às 23h (de Brasília).

Gui Santos, do Golden State Warriors após vitória na NBA (Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

Departamento médico dos Warriors fica lotado

O time de San Francisco vive um drama com as lesões. A equipe não conta com Moses Moody, após uma lesão grave no joelho, e nem Jimmy Butler, que também lesionou o joelho em janeiro, contra o Miami Heat. Além dele, o astro Stephen Curry está fora de combate há quase dois meses.

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Após figurar na briga por uma vaga direta aos playoffs, o time acumulou sequências negativas, com oito derrotas nos últimos dez jogos. Com isso, os Warriors caíram para a décima posição e agora correm risco real de ficarem fora até mesmo do play-in.