Dobradinha rara no tênis rende R$ 12 milhões a Sinner e Sabalenka

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka escreveram seus nomes em uma das páginas mais exclusivas da história do tênis neste mês de março. Ao vencerem os Masters 1000 de Indian Wells e no Miami Open, os atletas conquistaram o cobiçado Sunshine Double, o raro feito de vencer os dois principais torneios da primavera norte-americana em uma única temporada.

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Além do prestígio esportivo, a consagração rendeu premiações generosas. Cada tenista acumulou US$ 2,3 milhões em prêmios oficiais (aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual), somando os títulos das duas competições. Esse montante tende a ser ainda maior, considerando os bônus contratuais e incentivos por performance de seus patrocinadores.

O triunfo é considerado um dos maiores testes de resistência do circuito devido a mudança climática entre as sedes. Enquanto Indian Wells desafia os atletas com o ar seco e as temperaturas oscilantes do deserto californiano, Miami exige adaptação imediata ao calor intenso e à alta umidade do litoral da Flórida. Superar essa transição física e técnica é o que torna o Sunshine Double um marco tão raro na elite do tênis mundial.

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Um hiato de uma década superado

A façanha de ver os campeões da ATP e da WTA erguerem o troféu em ambos os desertos da Califórnia e nas quadras da Flórida simultaneamente não ocorria há dez anos. Sinner e Sabalenka agora integram um "clube" de lendas, repetindo os feitos de:

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Novak Djokovic e Victoria Azarenka (2016);

(2016); Roger Federer e Kim Clijsters (2005);

(2005); Pete Sampras e Steffi Graf (1994).

Aryna Sabalenka com o troféu do Miami Open 2025 - Masters 1000 de Miami (Foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP)

Os feitos de Sinner e Sabalenka

Jannik Sinner conquistou o título neste domingo (29) após bater o polonês Jiri Lehecka. Com o título, Sinner se tornou o primeiro tenista a conquistar o Sunshine Double, isto é, os títulos de Indian Wells e Miami Open na mesma temporada, sem perder um set sequer. Ao todo, foram 12 jogos nos dois torneios de quadra dura com 100% de aproveitamento.

Aryna Sabalenka conquistou o título do Miami Open 2026 após superar a número 1 do mundo, a norte-americana Coco Gauff por 2 sets a 1 (6/4, 4/6 e 6/3). Com o resultado, ela se torna a quinta mulher da história a conquistar o Sunshine Double, ao vencer Indian Wells e o Miami Open na mesma temporada.

Jannik Sinner com o troféu do Miami Open 2025 - Masters 1000 de Miami (Foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP)

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