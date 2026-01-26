Dupla brasileira mantêm o brilho e carimba vaga nas quartas do Australian Open

Na noite deste domingo (25), os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos confirmaram o excelente momento e derrotaram os cabeças de chave Yuki Bhambri e Andre Goransson, avançando às quartas de final da chave de duplas do Australian Open, com parciais de 7/6 (9-7) e 6/3. O confronto, disputado na Kia Arena, durou 1h56min.

Dupla Rafael Matos e Orlando Luz (Foto: Divulgação)

O primeiro set foi uma batalha de nervos decidida apenas no detalhe. Orlando Luz e Matos foram resilientes no tie-break, fechando em 9-7 após salvarem oportunidades dos adversários. No segundo set, a consistência brasileira prevaleceu: a dupla converteu duas quebras de serviço em cinco oportunidades, enquanto os rivais sofreram com o saque, acumulando 8 duplas faltas ao longo da partida.

A vitória coloca Orlando Luz em sua primeira quartas de final de Grand Slam na carreira profissional. Já Rafael Matos busca repetir o sucesso de 2023, quando foi campeão de duplas mistas em Melbourne ao lado de Luisa Stefani.

A dupla brasileira enfrentará os experientes Marcel Granollers (Espanha) e Horacio Zeballos (Argentina), cabeças de chave número 3 do torneio. O confronto vale vaga nas semifinais e está programado para a noite desta segunda-feira (26), às 21h (horário de Brasília).

Brasileira Luisa Stefani avança às quartas do Australian Open nas duplas

A brasileira Luisa Stefani, 13ª no ranking de duplas, e a canadense Gabriela Dabrowski, 10ª, garantiram vaga nas quartas de final do Australian Open. A parceria superou a espanhola Cristina Bucsa e a norte-americana Nicole Melichar-Martinez na noite de sábado (24) em Melbourne, com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, após 1h25min de confronto.

O jogo ocorreu nas quadras do complexo de Melbourne Park, sede do primeiro Grand Slam da temporada. Esta é a primeira vez que Stefani e Dabrowski competem juntas desde que retomaram a parceria no circuito mundial, após um histórico de sucesso em 2021 — ano em que foram campeãs em Montreal, vice-campeãs em Cincinnati e San Jose, e semifinalistas do US Open. Foi neste último torneio que a brasileira sofreu uma grave lesão que a afastou das quadras por um ano, entre 2021 e setembro de 2022.

Com a classificação, Stefani iguala sua melhor performance em duplas femininas no torneio, repetindo a campanha de 2024 ao lado da holandesa Demi Schuurs. A tenista mantém viva a esperança de um título inédito para o tênis brasileiro na categoria de duplas femininas do torneio australiano, consolidando seu status como principal nome do país na modalidade nesta temporada.