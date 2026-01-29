Luisa Stefani se despede nas semifinais de duplas femininas do Australian Open
Brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski perderam por 2 sets a 1
Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 13ª do mundo, encerrou, nesta quinta-feira (29), no Australian Open, sua melhor campanha nas duplas femininas no Australian Open. Na Rod Laver Arena, a quadra central em Melbourne, a brasileira e a canadense Gabriela Dabrowski lutaram muito, tiveram 3/1 no set decisivo, mas perderam para a cazaque Anna Danilina e a sérvia Aleksandra Krunic, cabeças de chave 7, por 7/6 (2), 3/6 e 6/4, numa batalha de 2h20m.
Na final, a dupla da sérvia e da cazaque encara a vencedora do embate entre Elise Mertens (BEL)/Shuai Zhang (CHI) e Ena Shibahara (JAP)/Vera Zvonareva (RUS).
Foi a primeira vez de Luisa na semifinal das duplas femininas em Melbourne, superando as quartas de final de 2024 ao lado da holandesa Demi Schuurs. Em Slams na carreira, foi a terceira semifinal. Ela foi semifinalista no US Open em 2023 com a anfitriã Jenifer Brady e em 2021 com Dabrowski, onde acabou sofrendo uma grave lesão no joelho.
Como foi a semifinal
A brasileira foi primeira a ter o saque quebrado nesta quinta, no sexto game de jogo. Em seguida, as rivais abriram 5/2 e chegaram a sacar em 5/3. Foi aí que a dupla da paulistana salvou um set point e devolveu a quebra. E, com um voleio certeiro de Stefani, a parceria empatou em 5/5. No tiebreak, Danilina e Krunic abriram 3/0, 5/1 e fecharam em 7/2.
Stefani e Gabi não se abateram com a derrota na primeira parcial e quebraram o saque de Krunic no oitavo game do segundo set. Em seguida, a canadense sacou para fechar a série, que durou 35 minutos.
Uma quebra na abertura do set decisivo era tudo o que a dupla da brasileira precisava para seguir embalada. E foi o que aconteceu, no serviço de Krunic. Com um smash de Stefani, no game seguinte, a dupla da brasileira abriu 2/0. A paulistana confirmou o serviço para abrir 3/1, dois games depois.
Mas a dupla rival não se entregou e devolveu a quebra quando Dabrowski sacou em 3/2. Danilina sacou e virou a parcial decisiva. Com um voleio certeiro de Krunic, a paulistana teve o saque quebrado no oitavo game.
A tenista sérvia sacou para o jogo em 5/3, na sequência, mas a dupla da brasileira devolveu a quebra. Em seguida, no entanto, no saque de Dabrowski, a parceria rival conquistou nova quebra e fechou o jogo.
Nas duplas mistas, Stefani também parou nas semifinais em Melbourne, ao lado do salvadorenho Marcelo Arevalo.
Stefani fez história
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, Stefani, ao lado da também paulistana Laura Pigossi, conquistou a primeira medalha do país na modalidade, o bronze. Dois anos depois, Stefani foi campeã de duplas mistas do Australian Open, ao lado do gaúcho Rafael Matos.
Em 2022, foi campeã do WTA 125 de Montevidéu, WTA 1000 de Guadalajara e WTA 250 de Chennai. Em 2023, WTA 500 de Berlim, WTA 500 de Abu Dhabi, WTA 500 de Adelaide. Outro momento glorioso da carreira da paulistana foi o título do WTA 1000 de Doha, ao lado de Schuurs, em 2024.
