Impecável, Sabalenka vai à quarta final consecutiva do Australian Open

Bicampeã (em 2023 e 2024) e atual vice, a bielorrussa Aryna Sabalenka alcançou, nesta quinta-feira, aos 27 anos, a quarta final consecutiva do Australian Open. Graças à tranquila vitória sobre a ucraniana Elina Svitolina (12ª do mundo), por 6/2 e 6/3.

- Ela é uma grande adversária, mas apresentei um ótimo nível hoje e estou feliz por ter avançado - celebrou a líder do ranking.

Sábado, às 5h30 (de Brasília), a bielorrussa, que não perdeu sets até aqui, em sua oitava final de Grand Slam, decide o título contra a vencedora do duelo desta quinta entre a americana Jessica Pegula (6ª do mundo) e a cazaque Elena Rybakina (5ª). Bicampeã também do US Open (em 2024 e 2025), a número 1 do mundo será favorita na busca pelo quinto desse nível, independente da rival que terá pela frente.

A ucraniana Elina Svitolina devolve a bola na semifinal do Australian Open contra a bielorrussa Aryna Sabalenka (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Como foi o jogo

Logo no game de abertura, Sabalenka saiu de 15/40 e salvou os dois primeiros breaks da semifinal. Bastante agressiva desde o início da partida, a líder do ranking conquistou a quebra no quarto game. Em seguida, a bielorrussa sacou para abrir 4/1, e Svitolina salvou um break no sexto.

Svitolina, que disputava sua primeira semifinal em Melbourne, aos 31 anos, encaixou boas devoluções e teve um break na abertura do segundo set. Dessa vez, aproveitou a chance, conquistando sua primeira quebra no jogo. Em seguida, sacando, abriu 2/0. A ucraniana manteve a vantagem até o quarto game, quando a número 1 do mundo devolveu a quebra.

Não satisfeita, a líder do ranking seguiu pressionando o serviço da oponente e conquistou nova quebra no sexto. No game seguinte, Sabalenka precisou salvar novo break, com uma paralela de direita na linha, antes de abrir 5/2.

Dois games depois, a líder do ranking confirmou o saque e carimbou o passaporte para mais uma decisão no Melbourne Park. O ponto final, como de praxe, foi um winner, o 29º na semifinal.