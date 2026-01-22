Romboli e Melo perdem a terceira no ano e se despedem do Australian Open

Após derrotas nas estreias dos ATP's 250 de Brisbane, na Austrália, e de Auckland, na Nova Zelândia, o carioca Fernando Romboli e o mineiro Marcelo Melo sofreram novo revés nesta quinta-feira (21). A dupla brasileira acabou superada pelo mexicano Santiago Gonzalez e pelo holandês David Pel, na primeira rodada do Australian Open, por 6/4, 5/7 e 7/5.

Quatro brasileiros continuam no Australian Open

Com a eliminação de Romboli e Melo, quatro duplistas brasileiros seguem vivos na segunda rodada do Australian Open. Os gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos enfrentam a dupla quinta cabeça de chave, formada pelos alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz, enquanto o gaúcho Marcelo Demoliner tem como parceiro o holandês Julien Rojer. Na segunda rodada, os rivais serão os americanos Robert Cash e Jj Tracy, 14º favoritos em Melbourne.

Na chave de duplas femininas, Luisa Stefani, atual número 1 do Brasil e 14ª do ranking mundial de duplas, e a canadense Gabriela Dabrowski, cabeças de chave número 5, não tiveram grandes dificuldades para despachar as americanas Jessica Pegula e McCartney Kessler por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (3), na quarta-feira.

O triunfo marca o aguardado reencontro da parceria Stefani/Dabrowski, que retorna ao circuito da WTA após cerca de dois anos. Juntas, entre 2020 e 2023, elas colecionaram conquistas importantes, como o WTA 1000 de Montreal e os vices no WTA de San Jose e no WTA 1000 de Cincinnati.

