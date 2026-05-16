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João Fonseca sente lesão e desiste do ATP 500 de Hamburgo

Brasileiro afirmou que medida foi uma "precaução" e deve retornar para Roland Garros

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Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 16/05/2026
16:02
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João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)
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João Fonseca desistiu do ATP 500 de Hamburgo, que será disputado a partir deste domingo (17). O brasileiro sentiu um incômodo no punho direito e afirmou que a retirada do torneio foi motivada por precaução, mas ainda não foram divulgadas informações sobre a gravidade da lesão.

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— Senti um leve incômodo no punho direito e, junto com meu time, decidimos que seria melhor me retirar do torneio por precaução. Também gostaria de agradecer à organização do torneio pelo apoio e hospitalidade desde que cheguei aqui em Hamburgo — disse o tenista.

O sorteio das chaves do torneio foi feito neste sábado (16), e João Fonseca estrearia contra o alemão Yannick Hanfmann (59º), de 34 anos. O próximo compromisso da agenda do brasileiro é a disputa de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, a partir do dia 24 de maio.

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João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)
João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

João Fonseca fará estreia como cabeça de chave em Roland Garros

O ATP de Hamburgo é o último torneio de João Fonseca antes de Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. Em busca do título inédito, o brasileiro não terá pela frente os primeiros colocados do ranking ATP nas rodadas iniciais de Roland Garros. Como está garantido entre os 32 melhores do mundo, o tenista garantiu o "posto" de cabeça de chave no Grand Slam pela primeira vez na carreira.

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