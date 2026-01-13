Rival do Brasil na Davis perde para o 336º do mundo em Adelaide

Principal nome do Canadá para enfrentar o Brasil na Copa Davis, nos dias 6 e 7 de fevereiro, Gabriel Diallo (41º do mundo) foi surpreendido, nesta terça-feira, na estreia no ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Apesar do enorme favoritismo, o tenista nascido em Montreal, de 24 anos, acabou derrotado pelo veterano italiano e qualifier Andrea Vavassori, de 30 anos e apenas o 336º do ranking, por 6/3 e 7/6 (4), em 1h49m.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Por que 2025 foi um divisor de águas na rivalidade entre Alcaraz e Sinner

Natural de Torino, Vavassori se dedica muito mais ao circuito de duplas do que de simples. Tanto que é o 14º melhor duplista da atualidade e já foi o sexto da modalidade, há dois anos.

continua após a publicidade

Ainda assim, no qualifying australiano, o tenista da Itália passou por dois jogos sem perder sets, contra o belga Raphael Collignon (6/3 e 7/6) e diante do argentino Thiago Tirante (6/2 e 6/3).

Nas oitavas de final, Vavassori vai enfrentar um rival que também veio do classificatório, o anfitrião Aleksandar Vukic (87º). Será a primeira vez que os dois se enfrentam no circuito profisisonal.

continua após a publicidade

Sem João Fonseca, Brasil vai visitar o Canadá

No último dia 5, o capitão do Brasil na Davis, convocou o país para o duelo contra o Canadá, que vai acontecer em Vancouver, na quadra rápida. Por conta do calendário e da defesa do título do ATP 250 de Buenos Aires, na semana seguinte, João Fonseca pediu para ficar de fora da convocação.



Para as simples, Oncins convocou o pernambucano e estreante João Lucas Reis (206º), além dos paulistas Gustavo Heide (238º) e Matheus Pucinelli (297º). Nas duplas, o estreante carioca Romboli (39º), aos 37 anos, vai jogar ao lado de seu novo parceiro, o mineiro Marcelo Melo (54º).

- Estamos a pouco menos de um mês do confronto contra o Canadá e anunciamos hoje a convocação. Conto com João Lucas Reis, Gustavo Heide e Matheus Pucinelli para os jogos de simples, além da dupla formada por Marcelo Melo e Fernando Romboli. O João Lucas Reis chega após um segundo semestre de 2025 muito consistente e faz sua primeira convocação para a Copa Davis, enquanto o Fernando Romboli também estreia na equipe depois de um excelente ano. São oportunidades merecidas - explica Oncins.

Já o Canadá não contará com seus dois melhores jogadores de simples, Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov. Além de Gabriel Diallo, foram convocados Liam Draxl (132º), Alexis Galarneau (213º) e Nicolas Arseneault (501º).