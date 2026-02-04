Número 3 do Brasil tem desafio após convite para o Rio Open
Pernambucano João Lucas Reis vai jogar a chave principal pela primeira vez
Ex-187 (seu melhor ranking) e atual 207º do mundo, João Lucas Reis, pernambucano radicado no Rio de Janeiro, de 25 anos, ganhou convite para a chave principal do Rio Open e busca a primeira vitória no torneio. A competição no Jockey Club começa no dia 16 (dois dias antes tem início o qualifying).
Em 2025, Reis venceu o Challenger de Santa Fé, na Argentina, e no M25 de Coquimbo, no Chile, e subiu mais de 200 posições no ranking. Na temporada passada, o atual número 3 do Brasil disputou o primeiro Grand Slam, perdendo na estreia do qualifying do US Open para o belga Alexander Blockx.
Será a primeira participação do pernambucano na chave principal do torneio. Nas últimas três edições, Reis parou na estreia do classificatório.
- É uma oportunidade de ouro jogar um ATP 500 em casa com minha família, todos os meus amigos, minha equipe técnica por trás, vai ser incrível. Quero agradecer ao Lui (Carvalho, diretor do torneio), ao Pardal (Ricardo Acioly, também diretor) e todos da organização por trás desse Wild Card. Estou muito motivado, acabei de chegar aqui na Davis para o confronto contra o Canadá e daqui já volto direto para o Rio para treinar mais, me preparar da melhor forma possível para chegar na minha melhor versão para o torneio. Muito animado, motivado e vamos pra cima - disse o tenista.
Lui Carvalho comentou o convite ao número 3 do Brasil:
- O João Lucas é merecedor, teve um 2025 consistente, alcançando bons resultados nos Futures e Challengers e estamos felizes em poder dar a oportunidade dele jogar a primeira chave de um ATP na carreira, em casa. Torcemos que essa chance ajude na evolução dele no Tour.
Segundo brasileiro garantido no Rio Open
João Lucas Reis é o segundo anfitrião assegurado na chave principal do ATP 500 carioca. O outro é João Fonseca, número 1 do Brasil e 34º do mundo, que, em 2025, caiu na estreia. Na temporada anterior, aos 17 anos, o carioca ganhou suas duas primeiras partidas de ATP na carreira no torneio, alcançando as quartas de final.
