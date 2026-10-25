Tênis: Medvedev vira, é bicampeão e alcança feito inédito
Russo conquista o ATP 250 do Cazaquistão pela segunda vez seguida e ergue o 25º troféu da carreira
Daniil Medvedev, número cinco do mundo, conquistou neste domingo (25) o bicampeonato consecutivo do ATP 250 de Almaty, no Cazaquistão. Na final, venceu Nikoloz Basilashvili por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (6/8), 6/1 e 6/3, em 1h56min na quadra central lotada.
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Pela primeira vez na carreira, Medvedev conseguiu defender um título, alcançando um feito inédito ao repetir o triunfo no torneio disputado em piso duro e com premiação superior a US$ 1 milhão. Com essa vitória, o russo levantou o 25º troféu da carreira e soma agora dois torneios em que foi campeão duas vezes, repetindo o feito que já havia obtido em Dubai, onde venceu em 2023 e 2026.
"É apenas uma questão de tempo, sorte, um momento. Eu me sentia revigorado, fisicamente bem. O fato de Sascha (Bublik) ter se lesionado na semifinal me deu um impulso extra na final, e estou feliz por finalmente ter conseguido", disse o russo após o triunfo.
Medvedev na temporada de tênis
A temporada de Medvedev já conta com quatro títulos, incluindo conquistas em Hangzhou, na China, e Brisbane, na Austrália. Este é o segundo ano com mais troféus na carreira do tenista, que em 2023 havia faturado cinco canecos.
Do outro lado da quadra, Basilashvili, que atualmente ocupa a 128ª posição no ranking e entrou no torneio vindo do qualifying, fez sua primeira final desde 2022 e, apesar da derrota, deve retornar ao top 100 após o desempenho em Almaty. O georgiano já foi top 20 no circuito e surpreendeu ao eliminar adversários favoritos até chegar à decisão.
Medvedev agora segue para os próximos compromissos da temporada, enquanto Basilashvili busca manter a boa fase para se consolidar entre os cem melhores do ranking mundial.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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