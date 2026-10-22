Rybakina avança em WTA de Ningbo com vitória em 27 minutos

A cazaque Elena Rybakina, atual campeã do WTA 500 local e cabeça de chave número 1, avançou às quartas de final após uma estreia rápida nesta quinta-feira. Ela vencia a uzbeque Polina Kudermetova por 5/0, quando a adversária desistiu da partida, que durou menos de 30 minutos.

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Rybakina enfrentou Polina Kudermetova, 105ª do ranking, que pediu atendimento médico quando o placar estava em 3/0 e tentou continuar, mas acabou abandonando o jogo após mais dois games, incapaz de seguir em quadra. A vitória rápida permitiu que a cazaque economizasse energia para os próximos desafios no torneio chinês, que distribui US$ 1,2 milhão em premiação.

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Nas quartas de final, Rybakina terá pela frente a polonesa Katarzyna Kawa, 128ª colocada, que surpreendeu ao eliminar a suíça Belinda Bencic, quinta favorita, em sets diretos, com parciais de 7/5 e 6/2. Além de Rybakina, outras cabeças de chave, como a norte-americana Iva Jovic e a russa Diana Shnaider, também avançaram, mantendo o favoritismo na competição.

Diana Shnaider precisou de 1h55 para vencer a filipina Alexandra Eala por 7/5 e 6/4, enquanto Iva Jovic derrotou a italiana Jasmine Paolini por 6/4 e 6/3. Jovic e Shnaider se enfrentarão nas quartas, repetindo um confronto recente do circuito, vencido pela americana em Dubai, no início do ano.

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Rybakina destacou a atmosfera especial de Ningbo, afirmando que tem "grandes memórias da cidade" e desejou rápida recuperação à adversária que desistiu. Como líder do ranking mundial, a cazaque está a um passo de consolidar sua temporada, podendo abrir uma vantagem significativa sobre a segunda colocada, Aryna Sabalenka, dependendo dos próximos torneios e do calendário da rival.

O próximo compromisso de Elena Rybakina em Ningbo será contra Katarzyna Kawa, nas quartas de final do WTA 500, em busca de mais um título que pode ampliar sua liderança na temporada.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.