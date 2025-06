Quem é o próximo adversário de João Fonseca em Eastbourne

Passada a vitória de virada sobre o belga Zizou Bergs (50º do mundo, de 26 anos), na estreia, nesta segunda-feira, João Fonseca terá uma pedreira pela frente. Afinal, o carioca, de 18 anos, vai desafiar o número 5 do mundo, o americano Taylor Fritz, de 27 anos, tricampeão do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, vencedor em 2024, 2022 e 2019.



Até domingo, Fritz ocupava o quarto lugar do ranking (sua melhor colocação na carreira), mas foi ultrapassado, nesta segunda, pelo britânico Jack Draper.



Curiosamente, o tenista do Reino Unido foi único top 5 que o brasileiro enfrentou até hoje e acabou superado na terceira rodada de Roland Garros, há três semanas.



Caso surpreenda o favorito americano, João Fonseca vai protagonizar a maior vitória da carreira. Até hoje, seu maior feito foi ter superado, em janeiro, na estreia do Aberto da Austrália, o russo Andrey Rublev (9º).



- Muito feliz com a primeira vitória na grama, contra um adversário difícil e depois de um tiebreak tão complicado. Mentalmente, ter vencido é muito bom. Espero contar com a torcida na próxima rodada - celebrou o brasileiro.



Rival de João Fonseca foi campeão em Stuttgart, na grama

Neste ano, Fritz soma 21 vitórias em 32 jogos e um título: na grama do ATP 250 de Stuttgart, na Alemanha, há duas semanas. Na final, ele derrotou o anfitrião e número 3 do mundo Alexander Zverev, por 6/3 e 7/6. Foi o nono troféu do americano na carreira, o quarto nesse piso.



Já na semana passada, Fritz, também na grama, acabou surpreendido na estreia do ATP 500 do Queen's Club pelo francês Corentin Moutet (89º). O americano desperdiçou um match-point e perdeu por 6/7, 7/6 e 7/5.















Os últimos campeões de Eastbourne



2009 Rússia Dmitry Tursunov

2010 França Michaël Llodra

2011 Itália Andreas Seppi

2012 EUA Andy Roddick

2013 Espanha Feliciano López

2014 Espanha Feliciano López

2017 Sérvia Novak Djokovic

2018 Alemanha Mischa Zverev

2019 EUA Taylor Fritz

2021 Austrália Alex de Minaur

2022 EUA Taylor Fritz

2023 Argentina Francisco Cerúndolo

2024 EUA Taylor Fritz





