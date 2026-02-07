menu hamburguer
Tênis

Brasil vira sobre o Canadá nas duplas e fica a uma vitória da próxima fase na Copa Davis

Gaúchos superam pressão da torcida e vencem Liam Draxl e Cleeve Harper por 2 a 1

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/02/2026
21:35
Orlando Luz e Rafael Matos derrotaram os canadenses Liam Draxl e Cleeve Harper por 3/6 6/4 (Foto: André Gemmer / CBT)
O Brasil deu um passo crucial rumo à classificação na Copa Davis. Na noite deste sábado (7), em Vancouver, a parceria formada pelos gaúchos Orlando Luz e Rafael Matos venceu, de virada, a dupla canadense Liam Draxl e Cleeve Harper, colocando o time brasileiro em vantagem por 2 a 1 na série eliminatória.

Os duplistas Rafael Matos (e) e Orlando Luz no treino para a Copa Davis (Foto: André Gemmer/CBT)
Mesmo enfrentando a pressão da torcida local, os brasileiros demonstraram resiliência. O primeiro set foi dominado pelos canadenses, que fecharam em 6/3. No entanto, a reação brasileira começou na segunda parcial. Com uma quebra no décimo game, Luz e Matos fecharam em 6/4, levando a decisão para o set desempate.

O terceiro set foi marcado pelo equilíbrio e pelo clima tenso em quadra. Os canadenses tentaram impor um jogo físico, mas os brasileiros mantiveram a calma nos momentos decisivos. Após desperdiçarem dois match points no décimo game, a dupla do Brasil conseguiu a quebra decisiva no 12º game para fechar a partida em 7/5 e garantir o ponto fundamental e abrir 2 a 1 para o Brasil na Copa Davis.

Com o resultado, o Brasil precisa de apenas mais uma vitória nos dois jogos de simples restantes para selar a classificação na Copa Davis. Matheus Pucinelli encara Gabriel Diallo, enquanto Gustavo Heide, que surpreendeu no primeiro dia, fecha a programação contra Liam Draxl.

