Pucinelli trava batalha épica, mas Diallo empata para o Canadá na Copa Davis

O Brasil esteve muito perto de selar sua classificação para a próxima fase da Copa Davis neste sábado (7). Matheus Pucinelli, atual 292º do ranking e aposta do capitão Jaime Oncins para o confronto de simples, entregou uma excelente atuação contra o canadense Gabriel Diallo (40º). No entanto, após 2h22 de jogo, o favorito local levou a melhor de virada: 3/6, 6/1 e 7/6 (7-4).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Gustavo Heide em treino do Brasil na Copa Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Com o resultado, o confronto em Vancouver está empatado em 2 a 2, transferindo toda a responsabilidade da decisão para a última partida entre Gustavo Heide e Liam Draxl.

Pucinelli começou o jogo de forma impecável. O brasileiro dominou o primeiro set com 85% de aproveitamento de primeiro serviço, o paulista quebrou o saque de Diallo no oitavo game e fechou em 6/3. No segundo set, Diallo fez valer o ranking superior e o fator casa, e fechou a parcial rapidamente em 6/1.

continua após a publicidade

+Aposte na vitória do seu tenista favorito

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

O set decisivo foi um teste de nervos. Pucinelli salvou break-points cruciais e chegou a liderar por 5/4 após um ponto espetacular de defesa. A decisão foi para o tie-break, onde a experiência de Diallo em momentos de pressão prevaleceu, fechando em 7-4.

continua após a publicidade

➡️ Brasil vira sobre o Canadá nas duplas e fica a uma vitória da próxima fase na Copa Davis

Agora, o Brasil busca o ponto decisivo com Gustavo Heide para tentar carimbar o passaporte e possivelmente sediar o próximo duelo contra a França ou enfrentar a Eslováquia fora de casa em setembro.