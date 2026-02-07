menu hamburguer
Tênis

Pucinelli trava batalha épica, mas Diallo empata para o Canadá na Copa Davis

Brasileiro de 24 anos assusta favorito, mas cai na parcial decisiva em Vancouver

Pedro Bernardo Antonio dos Santos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 07/02/2026
23:55
Pucinelli lutou, mas perdeu para Diallo no tiebreak (Foto: André Gemmer/CBT)
Pucinelli lutou, mas perdeu para Diallo no tiebreak (Foto: André Gemmer/CBT)
O Brasil esteve muito perto de selar sua classificação para a próxima fase da Copa Davis neste sábado (7). Matheus Pucinelli, atual 292º do ranking e aposta do capitão Jaime Oncins para o confronto de simples, entregou uma excelente atuação contra o canadense Gabriel Diallo (40º). No entanto, após 2h22 de jogo, o favorito local levou a melhor de virada: 3/6, 6/1 e 7/6 (7-4).

Gustavo Heide em treino do Brasil na Copa Davis (Foto: André Gemmer/CBT)

Com o resultado, o confronto em Vancouver está empatado em 2 a 2, transferindo toda a responsabilidade da decisão para a última partida entre Gustavo Heide e Liam Draxl.

Pucinelli começou o jogo de forma impecável. O brasileiro dominou o primeiro set com 85% de aproveitamento de primeiro serviço, o paulista quebrou o saque de Diallo no oitavo game e fechou em 6/3. No segundo set, Diallo fez valer o ranking superior e o fator casa, e fechou a parcial rapidamente em 6/1.

O set decisivo foi um teste de nervos. Pucinelli salvou break-points cruciais e chegou a liderar por 5/4 após um ponto espetacular de defesa. A decisão foi para o tie-break, onde a experiência de Diallo em momentos de pressão prevaleceu, fechando em 7-4.

➡️ Brasil vira sobre o Canadá nas duplas e fica a uma vitória da próxima fase na Copa Davis

Agora, o Brasil busca o ponto decisivo com Gustavo Heide para tentar carimbar o passaporte e possivelmente sediar o próximo duelo contra a França ou enfrentar a Eslováquia fora de casa em setembro.

