Sinner nas Olimpíadas de Inverno? O campeão que trocou a neve pelas quadras

Enquanto os holofotes se acendem para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026 nos picos nevados da Itália, um nome de peso no tênis poderia ter sido a grande estrela das pistas: Jannik Sinner. O atual número 2 do mundo não é apenas um espectador de luxo em Milão-Cortina, mas sim um ex-prodígio do esqui alpino que, por muito pouco, não trocou a raquete pela busca de um ouro olímpico na neve.

A surpreendente herança de campeão nacional e a guinada estratégica

Nascido em San Candido, em meio às imponentes Dolomitas, Sinner não só esquiava, como dominava as pistas. Aos sete anos, o italiano já ostentava o título de campeão juvenil nacional de slalom gigante, consolidando-se como uma das maiores promessas dos esportes de inverno da Europa. Aos 11, ainda figurava entre os melhores do país, conquistando o vice-campeonato.

A transição para o tênis foi fruto de uma maturidade precoce e de uma visão estratégica. Sinner percebeu que, nas montanhas, a margem para erros é quase inexistente. "No esqui, um erro de um segundo e a corrida acaba. No tênis, você pode perder um set e ainda encontrar uma solução para virar a partida", revelou o atleta em entrevistas. Essa adaptabilidade e a busca por um esporte menos perigoso pesaram na decisão.

A influência das pistas de gelo é o segredo por trás da movimentação única de Sinner no circuito da ATP. Sua notável capacidade de deslizar em quadras de piso duro — um movimento raro e complexo — é uma herança direta do equilíbrio refinado nas competições de slalom, evidenciando que as pistas prepararam o campeão das quadras.

