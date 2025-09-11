No SP Open, Bia Haddad rasga elogios a Zé Roberto e Gabi Guimarães

Tenista número 1 do Brasil, Bia Haddad teve um público qualificado na vitória sobre Laura Pigossi, válida pelas oitavas de final do SP Open, no Parque Villa Lobos, capital paulista. O técnico da Seleção Brasileira de vôlei, Zé Roberto, e a capitã Gabi Guimarães, acompanharam a partida de perto. Após o jogo, em conversa com os jornalistas, a jogadora não poupou elogios às referências do esporte.

— É muito, muito especial ter o Zé ali na arquibancada, confesso que ele tava ali do lado do box do meu time, então eu sabia que ele tava ali naquele momento. É um cara muito inspirador, tive a oportunidade de também escutá-lo, conheci ele um pouco mais nas Olimpíadas em Paris e teve alguns treinos que a gente fazia no CT do Barueri, então é legal ver ele não só apoiando o vôlei e fazendo tudo o que ele faz, abrindo mão de tudo o que ele abre, fazendo todos os sacrifícios que ele faz pra conquistar e estar no lugar que ele tá, mas pelo coração que ele tem, pela empatia , não só pelas jogadoras, mas por todos os outros atletas. Ele é muito inspirador, merece todos os prêmios e homenagens, ele é gigante - declarou.

— A Gabi, eu nem preciso falar nada, ela é uma amiga que eu tenho contato, a gente se fala bastante, a gente se aproximou ali durante as Olimpíadas, tô sempre na torcida e pra mim é um privilégio poder jogar na frente dela - disse.

O técnico José Roberto Guimarães, durante partida no SP Open (Foto: João Pires/ Fotojump/ SP Open)

Bia Haddad nas quartas do SP Open

Com a vitória desta quinta-feira (11), Bia Haddad avança para a próxima rodada do SP Open. próxima adversária da brasileira é Renata Zarazua, do México, que mais cedo nesta quinta-feira, derrotou a turca Berfu Cengiz por 2 sets a 0, com um duplo 6/4.

Eliminada da chave de simples, Laura Pigossi segue no SP Open pelas semifinais da chave de duplas. Ao lado de Ingrid Martins, ela volta à quadra contra a dupla formada pela britânica Emily Appleton e a holandesa Isabelle Haverlag.

