AO VIVO: Bia Haddad vence 1º set contra Laura Pigossi no SP Open

A tenista brasileira mais bem ranqueada na atualidade, Beatriz Haddad Maia, encara a compatriota Laura Pigossi pelas oitavas de final do SP Open nesta quinta-feira (11). Acompanhe ao vivo o confronto que acontece no Parque Villa Lobos. Quem avançar enfrenta, na sexta-feira, nas quartas de final, a mexicana Renata Zarazua (79ª), que vem de vitória sobre a turca Berfu Cengiz (522ª), por duplo 6/4.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

1º SET | BIA HADDAD 6 X 1 LAURA PIGOSSI

2º SET | EM ANDAMENTO | BIA HADDAD 0 X 1 LAURA PIGOSSI

Logo no segundo game, Bia conquistou a primeira quebra. Em seguida confirmou o saque. No quarto game houve outra quebra de Bia Haddad. Laura Pigossi quebra pela primeira vez no quinto game. Bia devolve quebra logo no game seguinte.

Bia venceu a italiana Miriana Tona na primeira rodada. Após a partida, a brasileira foi aplaudida de pé pelos torcedores que lotaram a quadra Maria Esther Bueno, arena principal da competição. Ao fazer a tradicional assinatura na lente da câmera, Bia dedicou a vitória para os avós. Do outro lado, Laura superou a americana Elizabeth Mandlik.

continua após a publicidade

— Agora, contra a Laura, é uma adversária que eu conheço bastante, a gente já jogou bastante desde o juvenil. Tem tudo pra ser um bom jogo, ela é batalhadora, lutadora e vou ter que trabalhar duro - projetou Bia.

➡️Medalhista olímpica projeta futuro do tênis feminino no SP Open

Bia Haddad na partida contra a americana Amanda Anisimova no US Open (Foto: Al Bello/Getty Images/AFP)

Este será o primeiro encontro entre as duas atletas em um torneio da elite do circuito mundial (WTA) realizado no Brasil.

Bia Haddad, atual número 27 do mundo e principal cabeça de chave do torneio, chega com o favoritismo. Em sua estreia, na última terça-feira, ela não deu chances à italiana Miriana Tona, vencendo com um duplo 6/1. A paulistana busca usar a energia da torcida para conquistar um título em casa.

continua após a publicidade

Do outro lado da rede estará Laura Pigossi, medalhista olímpica e atual 193ª do ranking da WTA. Conhecida por sua garra e espírito de luta, Pigossi vem de uma vitória de virada sobre a norte-americana Elizabeth Mandlik, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em uma batalha que levantou o público presente.

No confronto direto, a vantagem é de Bia Haddad, que venceu os três jogos anteriores contra Pigossi, o mais recente em 2022.