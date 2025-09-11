Liga Tênis 10 celebra o boom do tênis feminino com o SP Open

Em um momento histórico para o tênis brasileiro, São Paulo também se consolida como cidade do esporte através do SP Open, um WTA 250 que acontece no Parque Villa-Lobos, com destaque para a número 1 do Brasil, Bia Haddad Maia. É neste cenário que a Liga Tênis 10, fundada há 10 anos pela empreendedora Bruna Assemany, entra em uma nova fase e se consolida como plataforma educacional esportiva, que utiliza o tênis como ferramenta de transformação social.



Mais do que torneios para crianças de 5 a 12 anos, a Liga amplia sua atuação com oficinas educativas, mentorias para pais sobre desafios emocionais, capacitação de treinadores com apoio de profissionais internacionais e ações inclusivas junto à comunidade surda. A organização também reserva 10% das vagas para jovens de projetos sociais, reforçando o compromisso com a democratização do esporte.



— O tênis feminino vive um momento especial no Brasil. Esse cenário também desperta o interesse de muitas meninas que estão começando no esporte, e a Liga Tênis 10 tem sido parte desse movimento ao abrir espaço para que elas iniciem sua trajetória. Temos visto uma procura cada vez maior de famílias e jovens por torneios, oficinas e atividades ligadas ao tênis, e ter jogadoras desse nível competindo de perto faz toda a diferença, porque as meninas conseguem enxergar como o tênis funciona na prática e se inspiram ainda mais a seguir esse caminho - afirma Bruna Assemany, CEO da Liga Tênis 10.



De 2023 a 2025, a Liga registrou crescimento de 28% no número de participantes, atingindo 304 crianças apenas no primeiro semestre de 2025, número que já supera o total de 2023. As atividades, que incluem torneios, clínicas e arenas, acontecem pelo Brasil, com expansão cada vez maior. Recentemente, a Liga também anunciou que passará a promover duas competições anuais na Inglaterra, consolidando-se como uma das principais referências na formação de jovens tenistas fora do Brasil.



Bia Haddad e Stefani em ação nesta quinta no SP Open

Ao longo de sua história, o movimento mantém parceria com Luisa Stefani, medalhista olímpica e um dos símbolos da melhor fase do tênis feminino desde a saudosa Maria Esther Bueno, multicampeã de Grand Slams e maior nome da história da modalidade no país. No SP Open, Stefani e a húngara Timea Babos formam a dupla principal favorita. Nesta quinta-feira (11), as duas enfrentam a argentina Solana Sierra e a argentina Renata Zarazua.



Na principal atração da chave de simples desta quinta, no SP Open, Bia Haddad enfrenta a compatriota e amiga Laura Pigossi, por uma vaga às quartas de final. A partida deve começar em torno das 19h (de Brasília), com transmissão do Sportv 3.



Em 2025, a Liga Tênis 10 celebra 10 anos de atuação e consolida sua missão: formar cidadãos através do esporte, ampliando oportunidades e construindo valores que ultrapassam as quadras.

Bruna Assemany, fundadora da Liga Tênis 10, em Roland Garros (Divulgação)






