De volta ao Brasil, Gabi Guimarães vai ao SP Open e mostra o lado fã de tênis

A ponteira e capitã da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Gabi Guimarães, mal pousou no Brasil e já marcou presença no SP Open. O torneio WTA 250, que acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, contou com a presença da atleta nesta quarta-feira (10).

Gabi retornou da Tailândia nesta quarta-feira (10), após a equipe conquistar a medalha de bronze no Mundial. O Brasil foi derrotado pela Itália por 3 sets a 2 nas semifinais, mas venceu o Japão, pelo mesmo placar, na disputa pelo terceiro lugar.

Depois de alguns dias de folga, a jogadora veio curtir o torneio de tênis e apreciar a participação das amigas Biha Haddad e Luisa Stefani.

Gabi foi eleita a melhor ponteira do Mundial

A Federação Internacional de Vôlei elegeu a seleção 'ideal´ e surpreendeu ao excluir Antropova e Egonu da equipe. Na lista, Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira do campeonato e Alessia Orro levou para casa o prêmio de MVP da competição.

Além delas, Julia Kudiess foi considerada a melhor bloqueadora da competição e Vargas foi a maior pontuadora do torneio.

