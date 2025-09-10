De volta ao Brasil, Gabi Guimarães vai ao SP Open e mostra o lado fã de tênis

menu hamburguer
gabi-guimarães-vnl-volei-brasil-liga-das-nações
imagem cameraGabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla (Foto: Divulgação/Volleyball World)
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
19:26
A ponteira e capitã da Seleção Brasileira feminina de vôlei, Gabi Guimarães, mal pousou no Brasil e já marcou presença no SP Open. O torneio WTA 250, que acontece entre os dias 6 e 14 de setembro, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, contou com a presença da atleta nesta quarta-feira (10).

Gabi retornou da Tailândia nesta quarta-feira (10), após a equipe conquistar a medalha de bronze no Mundial. O Brasil foi derrotado pela Itália por 3 sets a 2 nas semifinais, mas venceu o Japão, pelo mesmo placar, na disputa pelo terceiro lugar.

Depois de alguns dias de folga, a jogadora veio curtir o torneio de tênis e apreciar a participação das amigas Biha Haddad e Luisa Stefani.

Reprodução Stories Gabi Guimarães
Reprodução Stories Gabi Guimarães

Gabi foi eleita a melhor ponteira do Mundial

A Federação Internacional de Vôlei elegeu a seleção 'ideal´ e surpreendeu ao excluir Antropova e Egonu da equipe. Na lista, Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira do campeonato e Alessia Orro levou para casa o prêmio de MVP da competição.

Além delas, Julia Kudiess foi considerada a melhor bloqueadora da competição e Vargas foi a maior pontuadora do torneio.

Seleção Ideal:

  • MVP: Alessia Orro (Itália)
  • Melhor levantadora: Alessia Orro (Itália)
  • Melhor oposta: Melissa Vargas (Turquia)
  • Melhore ponteira 1: Gabi Guimarães (Brasil)
  • Melhor ponteira 2: Mayu Ishikawa (Japão)
  • Melhor central 1: Eda Erdem (Turquia)
  • Melhor central 2: Anna Danesi (Itália)
  • Melhor líbero: Monica De Gennaro (Itália)

