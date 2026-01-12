Heide começa bem o qualy do Australian Open; Pigossi e Reis perdem
Thiago Wild ainda vai estrear no classificatório em Melbourne
Furar o qualifying de um Grand Slam está longe de ser uma missão das mais fáceis. E, nesta segunda-feira, o paulista radicado no Rio de Janeiro Gustavo Heide venceu a primeira das três partidas que o separam da chave principal do Australian Open. O número 238º do mundo, de 23 anos, derrotou o britânico Jay Clarke (178º), por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/3.
O segundo adversário de Heide no qualifying será o croata Dino Prizmic (127º), 14º favorito do classificatório, que vem de triunfo sobre o argentino Genaro Olivieri, por 6/1 e 6/4. Nesta semana, o tenista brasileiro busca furar, pela segunda vez na carreira, essa fase de um Grand Slam. A primeira foi em 2024, em Roland Garros, quando parou na estreia da chave principal, diante do argentino Sebastian Baez.
Enquanto isso, João Lucas Reis (206º) e Laura Pigossi caíram na estreia do classificatório do Australian Open, com derrotas para o português Henrique Rocha (158º), por 6/2 e 6/4, e para a chinesa Lin Zhu com parciais de 6/4 6/4.
Wild estreia contra equatoriano no Australian Open
Número 216º do mundo, o paranaense Thiago Wild será o terceiro e último brasileiro a estrear no quali do Australian Open. O rival será o equatoriano Alvaro Guillen Meza (193º). O confronto é inédito.
