Luisa Stefani vence 14° partida em 2026 e avança para semi em Miami

A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski venceram a dupla formada pela norte-americana Sofia Kenin e a russa Liudmila Samsonova por 7/6 e 6/4, na última terça-feira (24), garantindo vaga na semifinal do WTA 1000 de Miami.

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Esta será a quarta semifinal da dupla na temporada 2026. Até aqui, Stefani e Dabrowski conquistaram o título do WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, além de chegarem à penúltima rodada no Australian Open e no WTA 1000 de Doha, no Qatar. Com o resultado em Miami, Luísa chega a 14 vitórias em 19 partidas disputadas neste ano.

Agora, a brasileira e a canadense enfrentam as cabeças de chave número 2, a tcheca Katerina Siniakova e a norte-americana Taylor Townsend. O duelo decisivo ocorre nesta sexta-feira (27), ainda sem horário confirmado pela organização.

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— Estou animada para a semi contra Siniakova e Townsend, um grande time também. Estamos prontas para esse desafio. Conto com a torcida de todos, tanto de casa quanto aqui em Miami. Agora é descansar para chegar na sexta-feira a todo vapor — projetou Luísa

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Luisa Stefani e Gabriela no Masters 1000 de Miami (Foto: Reprodução X)

Sabalenka domina disputa no simples em Miami

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka é a grande favorita pelo título em Miami. Nas oitavas, derrotou a chinesa Zheng Qinwen, 26ª do ranking da WTA - parciais de 6/3 e 6/4. Agora, a bielorussa de 27 anos encara a americana Hailey Baptiste, 45ª do ranking, nesta quarta (25). Vai ser a primeira vez que as duas medem forças. Apesar do domínio, ainda estão vivas no torneio Elena Rybakina, Coco Gauff e Jessica Pegula.