VÍDEO: Jogador do Thunder usa o tênis para dar toco na NBA

Um lance inusitado aconteceu na partida entre Oklahoma City Thunder e Orlando Magic pela NBA noite desta terça-feira (17). Em uma tentativa desesperada, o ala-armador Alex Caruso, usou o tênis para dar um toco, mas acabou penalizado.

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O momento aconteceu quando Tristian da Silva se aproximava da cesta na tentativa de pontuar para o Magic. Tentando evitar isso, Caruso, que havia perdido um de seus tênis, o segurou na mão e levantou o braço na tentativa de tirar a posse do adversário. Veja o vídeo abaixo:

A ação deu certo, mas o jogador acabou punido com uma falta técnica, e o Magic teve dois pontos marcados a seu favor. Além disso, teve direito a um lance livre, que foi convertido. Assim, a equipe, que perdia por 46 a 35, reduziu a distância para oito pontos.

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Mesmo assim, o Thunder foi capaz de se manter à frente e venceu a partida por 113 a 108. Com isso, a equipe, atual campeã da NBA, foi a primeira do Oeste a garantir vaga nos playoffs da competição.

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Gui Santos brilha em vitória dos Warriors e mantém sequência positiva na NBA

Em meio à temporada abaixo do Golden State Warriors na NBA, o brasileiro Gui Santos segue sendo um ponto fora da curva. Na noite desta segunda-feira (16), o ala do time de São Francisco marcou 18 pontos no triunfo sobre o Washington Wizards por 125 a 117 na Capital One Arena, em Washington D.C..

Em quase 28 minutos em quadra, Gui Santos teve contribuição direta no desempenho de sua equipe, fazendo ainda cinco assistências, quatro rebotes e uma roubada de bola. Ele converteu quatro dos seis arremessos de três pontos que tentou ao longo do confronto.