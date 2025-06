Quanto João Fonseca faturou no ATP de Halle? Veja premiação

João Fonseca voltou às quadras de grama nesta terça-feira (17), no ATP 500 de Halle, na Alemanha, mas foi eliminado logo na estreia tanto na chave de simples quanto na de duplas. Apesar do resultado, o brasileiro de 18 anos saiu do torneio com um prêmio em dinheiro por sua participação.

Na chave de simples, Fonseca perdeu para o italiano Flavio Cobolli (24º do ranking) por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (3) e 7/6 (8), em uma partida dura que durou 2h44min. O carioca chegou a ter match point no terceiro set, mas não conseguiu confirmar a vitória. Mesmo assim, garantiu o valor de participação no torneio.

De acordo com a organização do ATP de Halle (Terra Wortmann Open), os jogadores que caem na primeira rodada recebem € 19.670, o equivalente a R$ 124 mil na cotação atual.

💶 Duplas também renderam

Horas depois da eliminação em simples, João Fonseca entrou em quadra ao lado do grego Petros Tsitsipas para disputar a chave de duplas. Eles foram superados pela parceria formada pelo português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler, com duplo 6/4, em 1h08min de jogo.

A participação na primeira rodada da chave de duplas rendeu à dupla eliminada o valor de € 10.820, que equivale a R$ 68,6 mil. Como o valor é dividido entre os dois atletas, Fonseca levou € 5.410 (R$ 34,4 mil) por essa partida.

💰 Total de premiação no torneio

Somando os prêmios das duas participações, João Fonseca faturou € 25.080, o que representa cerca de R$ 158,4 mil no total. O valor pode parecer modesto diante de premiações milionárias, mas reforça o crescimento do brasileiro, que hoje ocupa a 57ª colocação do ranking mundial.

A próxima parada do jovem tenista será Wimbledon, que começa no dia 30 de junho, em Londres. No piso mais rápido e traiçoeiro do circuito, Fonseca busca se firmar como uma das grandes promessas do tênis internacional.

