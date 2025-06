João Fonseca se despede também nas duplas do ATP de Halle

Pouco mais de duas horas após perder uma batalha de três sets para o italiano Flavio Cobolli, 24º do mundo, João Fonseca voltou a entrar em ação pelo ATP 500 de Halle, na Alemanha. Ao lado do grego Petros Tsitsipas, o brasileiro acabou derrotado nas duplas pelo português Francisco Cabral e pelo austríaco Lucas Miedler, por duplo 6/4.

Com a derrota de João Fonseca, resta um brasileiro nas duplas em Halle: Marcelo Melo, que tem como parceiro o anfitrião Alexander Zverev.

Jogar duplas é algo raríssimo na carreira do número 1 do Brasil. Tanto que o jogo desta terça foi apenas seu quarto em chave principal de ATP na carreira.



Ano passado, com o português João Sousa, João Fonseca perdeu para o gaúcho Marcelo Demoliner e o holandês Sem Verbeek na estreia do ATP 250 de Estoril, em Portugal.



Um mês antes, no Rio Open, ao lado do compatriota Marcelo Zormann, João Fonseca furou o qualifying, mas perdeu na estreia da chave principal para os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

A estreia de João Fonseca nas duplas foi na edição de 2023 do Rio Open. Ao lado do compatriota Mateus Alves, o brasileiro também furou o classificatório, mas perdeu na primeira rodada para os argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

João Fonseca segue para Eastbourne

O próximo torneio do brasileiro é o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, semana que vem, também na grama. Será mais uma preparação para Wimbledon, que começa no dia 30.



