Lembra dele? Tien avança e enfrenta João Fonseca ou Sinner em Indian Wells



Em uma das partidas mais equilibradas nesta terça-feira no Masters 1000 de Indian Wells, o americano Learner Tien (27º do mundo, de 20 anos) salvou dois match-points e derrotou o experiente espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º de 26), de virada, por 4/6, 6/1 e 7/6 (4), nas oitavas de final. Na próxima rodada, o tenista da Espanha vai enfrentar o vencedor do jogo entre João Fonseca e o italiano Jannik Sinner, que duelam nesta terça-feira.

Tien é um 'velho' conhecido do público brasileiro. Afinal, foi derrotado por João Fonseca duas vezes no NextGen Finals de 2024, na Arábia Saudita, a última delas na decisão. Em março de 2025, sofreu nova derrota para o número 1 do Brasil, dessa vez na estreia do Masters 1000 de Miami.

Essa é apenas a segunda participação de Tien na chave principal no torneio californiano. Ano passado, ele perdera na estreia para o argentino Mariano Navone.

A primeira partida de quartas de final já definida será entre o alemão Alexander Zverev e o francês Arthur Fils, que eliminaram, respectivamente, o anfitrião Frances Tiafoe (6/3 e 6/4) e o canadense Felix Auger-Aliassime (6/3 e 7/6)

Fokina também perdeu para João Fonseca

Fokina também traz ótimas lembranças para o número 1 do Brasil. Afinal, foi derrotado por João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Indian Wells, em agosto, e na final do ATP 500 da Basileia, em outubro. Nesse último, o jovem carioca, aos 19 anos, conquistoui o maior título da carreira até aqui.

