AO VIVO: João Fonseca desafia Jannik Sinner nas oitavas em Indian Wells
Número 1 do Brasil enfrenta o vice-líder do ranking pela primeira vez
Pela quarta vez na carreira, João Fonseca, aos 19 anos, tem pela frente, nesta terça-feira, um top 10. E, dessa vez, o maior de todos até aqui, o italiano Jannik Sinner, ex-número 1 do mundo e atual vice-líder do ranking, em confronto inédito que vale vaga às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells.
1º set
- Sem sustos, o italiano confirma de zero e empata novamente (3/3).
- O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo e confirma com uma bola no contrapé: 3/2.
- Sinner saca muito bem e empata (2/2).
- O brasileiro confirma sem sustos e faz 2/1.
- O ex-líder do ranking salva o break e empata em 1/1.
- João Fonseca joga uma paralela de direita na rede e desperdiça o break.
- O brasileiro pressiona a devolução e tem o primeiro break.
- Sinner saca em 15/30 e faz o primeiro ace do jogo.
- João Fonseca confirma de zero o primeiro saque.
- O brasileiro começa no saque.
- Jogadores já estão aquecendo em quadra.
- Aquecimento começa em instantes.
- João Fonseca e Sinner já estão em quadra.
Pré-jogo
Em 2023, o jovem carioca, então 676º do mundo, foi sparring do tenista da Itália no Next Gen Finals, em Milão. Veja o vídeo abaixo:
Até agora, a única vitória do brasileiro sobre um jogador entre os dez melhores do mundo foi contra o russo Andrey Rublev (9º), na estreia do Australian Open de 2025 (vídeo abaixo, em sua maior na carreira até aqui). Depois, o carioca perdeu para o britânico Jack Draper (5º), na terceira rodada no saibro de Roland Garros, e para o americano Taylor Fritz, por 2 sets a 1, no ATP 250 de Eastbourne, na grama, ambos em junho.
Quem vencer o jogo desta terça-feira enfrenta o americano Learner Tien (27º do mundo, de 20 anos), que salvou dois match-points no triunfo sobre o experiente espanhol Alejandro Davidovich Fokina (18º de 26), de virada, por 4/6, 1/6 e 7/6 (4),
João Fonseca nas oitavas pela primeira vez
Em Indian Wells, o número 1 do Brasil já protagoniza sua melhor campanha em Masters 1000 na carreira, ao vencer três partidas: o belga Raphael Collignon (77º), o russo Karen Khachanov (16º) e o americano Tommy Paul (24º). Até então, seu maior feito foi ter alcançado a terceira rodada em Miami e Cincinnati, ambas em quadra rápida, na temporada passada.
No torneio californiano, o carioca alcançou a segunda rodada em 2025, perdendo para o campeão, o britânico Jack Draper.
