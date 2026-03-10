AO VIVO: João Fonseca desafia Jannik Sinner nas oitavas em Indian Wells

Sem sustos, o italiano confirma de zero e empata novamente (3/3).

O número 1 do Brasil faz seu primeiro ace no jogo e confirma com uma bola no contrapé: 3/2.

Sinner saca muito bem e empata (2/2).

O brasileiro confirma sem sustos e faz 2/1.

O ex-líder do ranking salva o break e empata em 1/1.

João Fonseca joga uma paralela de direita na rede e desperdiça o break.

O brasileiro pressiona a devolução e tem o primeiro break.

Sinner saca em 15/30 e faz o primeiro ace do jogo.

João Fonseca confirma de zero o primeiro saque.

O brasileiro começa no saque.

Jogadores já estão aquecendo em quadra.

Aquecimento começa em instantes.