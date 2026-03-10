João Fonseca vai jogar pela primeira vez o Masters 1000 de Monte Carlo

Em 2025, João Fonseca só deixou de participar de dois Masters 1000. Um deles foi o tradicional torneio em Monte Carlo, que começa em 5 de abril e, desta vez, contará com a presença do número 1 do Brasil e 35 do mundo.

A competição no Principado de Mônaco é o primeiro torneio desse nível disputado no saibro e serve como preparação para Roland Garros. Ainda em abril, a partir do dia 22, começa o Masters 1000 de Madri, e, a partir de 6 de maio, o evento do mesmo nível acontece em Roma, o último antes do Grand Slam na capital parisiense.

João Fonseca debutou em Masters 1000 há dois anos

João Fonseca jogou, pela primeira vez, um Masters 1000 em 2024, aos 17 anos, como o 242º do mundo, alcançando a segunda rodada em Madri, tornando-se o mais jovem desde 2002 a vencer uma partida no torneio. Naquela semana, o carioca derrotou o americano Alex Michelsen (70º) e parou na fase seguinte diante do britânico Cameron Norrie (30º).

Ano passado, o número 1 do país alcançou a terceira rodada em Miami e Cincinnati, a segunda em Indian Wells, na capital espanhola (novamente) e em Paris, além de ter parado na estreia em Roma, e em Toronto.