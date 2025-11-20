Brasileiros no Mundial de Vôlei de Praia: horário e onde assistir as quartas de final

Três duplas brasileiras permanecem na disputa pelo título do Mundial de Vôlei de Praia, em Adelaide, Austrália, e os próximos confrontos prometem fortes emoções. Evandro e Arthur Lanci enfrentarão os atuais campeões olímpicos Åhman e Hellvig, da Suécia. No feminino, Carol e Rebecca terão pela frente as canadenses Melissa e Brandie, atuais vice-campeãs olímpicas. Completando o trio, Thâmela e Vic disputarão a vaga contra as italianas Gottardi e Orsi.

✅Ficha técnica

Mundial de Vôlei de Praia - Quartas de final

📆 Data: sexta-feira, 21 de novembro de 2025;

📍 Local: Adelaide, na Austrália;

📺 Onde assistir: SporTV 2 e no streaming Volleyball World TV (VBTV).

Programação dos jogos:

1h - Thâmela/Vic x Gottardi/Orsi 5h30 -Evandro/Arthur Lanci x Åhman/Hellvig 7h50 - Carol/Rebecca x Melissa/Brandie

Carol e Rebecca nas quartas do Mundial (Foto: Volleyball World)

Revanche e música? Evandro e Arthur encaram novamente campeões olímpicos

Nas Olimpíadas de Paris, Evandro e Arthur Lanci foram eliminados por Ahman e Hellvig nas quartas de final em um jogaço. Os suecos, que já eram favoritos, se tornariam campeões olímpicos. Um ano depois, o destino das duas duplas se cruza novamente em um grande torneio. Agora na Copa do Mundo. E, de novo, nas quartas de final.

A coincidência é tão grande que até as campanhas de ambos os times são similares ao que fizerem nas Olimpíadas. Tanto em Paris, quanto agora em Adelaide, Evandro e Lanci fizeram um torneio impecável, passando em primeiro no grupo e chegando sem sustos às quartas. Os suecos também repetem o mesmo filme: início pavoroso na fase de grupos, saindo como terceiros colocados. Mas cresceram na fase decisiva e chegam às quartas embalados. Para os brasileiros, o momento agora é de tentar um final diferente para o mesmo filme.