João Fonseca x Zverev no Masters 1000 de Monte Carlo: horário e onde assistir

A jornada de João Fonseca rumo ao topo em Monte Carlo ganha mais um capítulo nesta sexta-feira (10). Por volta das 6h (horário de Brasília), o jovem carioca entra em quadra para um confronto direto contra o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do ranking da ATP.

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✅🎾 Ficha técnica

Quartas de final - João Fonseca x Alexander Zverev - Masters 1000 de Monte Carlo

📅 Data e horário: Sexta-feira, 10 de abril de 2026, às 6h (de Brasília)

📍 Local: Curt Rainier III, Monte Carlo, em Mônaco

📺 Onde assistir: ESPN2 e Disney+

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A partida, válida pelas quartas de final, marca o primeiro encontro entre os dois atletas no circuito profissional. Fonseca pisa em quadra ostentando a marca de ser o primeiro tenista do Brasil a alcançar as quartas de final de um torneio nível Masters 1000 em 15 anos, quebrando um jejum que perdurava desde a campanha de Thomaz Bellucci em Madri, no ano de 2011.

Este será um confronto inédito no circuito profissional. De um lado, a experiência e a solidez de um dos líderes do ranking; do outro, a ousadia e raça de um brasileiro que parece não conhecer limites em 2026.

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João Fonseca na vitória sobre Berrettini em Monte Carlo (Reprodução)

Primeiro desde Guga Kuerten

O feito de Fonseca em Monte Carlo é ainda mais emblemático: o último representante do Brasil a chegar tão longe no Principado foi ninguém menos que Gustavo Kuerten, em 2001. A vitória reitera a ascensão meteórica do carioca, que hoje ocupa o posto de número 1 do país e 40º do ranking mundial.

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