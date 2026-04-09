Feito histórico de João Fonseca enlouquece europeus: 'Cuidado'

João Fonseca alcançou um feito histórico, na manhã desta quinta-feira (9), ao vencer Matteo Berrettini e chegar às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. Nas redes sociais, torcedores europeus foram à loucura com o jovem de 19 anos.

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Desde maio de 2011, no saibro de Madri, com Thomaz Bellucci, que nenhum brasileiro chegava às quartas de final de um Masters 1000. Pois João Fonseca, aos 19 anos, quebrou essa escrita ao derrotar o italiano Matteo Berrettini (ex-top 6 e atual 90º), por 6/3 e 6/2, em apenas 1h13m.

➡️João Fonseca busca, em Monte Carlo, melhorar a performance no saibro

O atropelo do brasileiro repercutiu em muitos portais e em diversas redes sociais. João Fonseca é tratado como uma das maiores promessas do tênis. Veja os comentários abaixo:

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João Fonseca na vitória sobre Berrettini em Monte Carlo (Reprodução)

Veja comentários sobre o brasileiro

Mais um feito de João Fonseca, que celebrou a conquista

Ao derrotar o italiano, o carioca também se tornou o mais jovem desde 2005 a alcançar essa fase no Principado de Mônaco. O último foi ninguém menos do que o recordista de títulos, o espanhol Rafael Nadal.

- Estou muito feliz com esse resultado, tenho buscado estar nas quartas de um Masters há um tempo, era um sonho. Desde o começo coloquei intensidade, agressividade nas devoluções. Hoje minha direita ajudou bastante, tanto na defesa quanto no ataque, botando bastante pressão no adversário - disse João Fonseca.

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Sexta-feira, nas quartas de final, o número 1 do Brasil e 40 do mundo encara o alemão Alexander Zverev (3º), carrasco do belga Zizou Bergs (47º), por 6/2 e 7/5. Será um confronto inédito.

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