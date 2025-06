Definido o horário de estreia de João Fonseca e Bia Haddad em Wimbledon

Foram divulgados, neste sábado (28), os horários dos jogos de João Fonseca e Bia Haddad na estreia de Wimbledon. A número 21 do mundo será a primeira brasileira a entrar em ação no Grand Slam britânico, a partir das 8h30 (horário de Brasília), na quadra 10, diante da eslovaca Rebecca Sramkova. Mais tarde, a partir das 10h30 (de Brasília), será a vez do brasileiro de 18 anos estrear contra o anfitrião Jacob Fearnley na quadra 1.

Número 1 do Brasil, João Fonseca fará sua primeira participação em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, com um retrospecto positivo em estreias de torneios deste nível. Em janeiro, ele estreou no Aberto da Austrália com vitória sobre o russo Andrey Rublev por 3 sets a 0 e, em maio, eliminou o polonês Hubert Hurkacz, também sem perder sets, na estreia de Roland Garros.

No retrospecto contra Jacob Fearnley, Fonseca também leva vantagem, já que os dois se enfrentaram em duas oportunidades, com dois triunfos do brasileiro. O carioca venceu o único duelo em chave principal de ATP, na estreia do Masters 1000 de Indian Wells.

Bia Haddad pode reencontrar algoz nas oitavas

A italiana Jasmine Paolini, que eliminou Bia Haddad nas quartas de final de Bad Homburg, na Alemanha, na última quinta-feira (26), está na mesma chave da brasileira em Wimbledon, e as duas podem se reencontrar em uma possível oitavas de final. A brasileira tem retrospecto positivo diante da adversária da estreia, com quatro vitórias em seis jogos.

Bia Haddad teve melhor desempenho em Wimbledon em 2023 (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

O melhor desempenho de Bia Haddad em Wimbledon aconteceu em 2023, quando chegou às oitavas de final e parou diante de Elena Rybakina, campeã no ano anterior. No ano passado, a brasileira foi eliminada na terceira rodada, quando foi superada pela norte-americana Danielle Collins.