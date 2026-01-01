Do surfe ao UFC, atletas brasileiros celebram a virada do Ano Novo; veja fotos
Confira como foram as comemorações de alguns astros brasileiros!
Feliz 2026! E foi em clima de festa que diversos atletas celebraram a chegada do ano novo. Teve momento especial na praia, anúncio de namoro, festa com a família e muito mais. Confira como foram as comemorações de alguns astros brasileiros!
Gabriel Medina:
Um registro cheio de amor foi compartilhado por Medina nas redes sociais. Com um fundo cheio de fogos de artifício, o surfista apareceu aos beijos com a namorada Isabella Arantes. O casal anunciou o relacionamento em agosto de 2025 e, desde então, costuma compartilhar momentos como esse nas redes sociais.
Alex Poatan:
Não é apenas a chegada de 2026 que Poatan comemorou na madrugada desta quinta-feira (1º). Para a surpresa dos fãs, Alex Poatan assumiu um novo namoso com Tracy Cortez, lutadora peso-mosca do UFC. O casal esteve junto durante a virada de Ano Novo e compartilhou o momento nas redes sociais.
Rayssa Leal:
A tradicional roupa branca foi a aposta de Rayssa para a virada de ano. Nas redes sociais, a skatista publicou o look utilizado para a festa com sua família.
Flávia Saraiva:
Enquanto Rayssa escolheu o branco básico, Flavinha apostou no vestido vermelho para curtir o Ano Novo. A ginasta combinou ainda o look com a capa do celular e a bolsa.
Charles do Bronx:
Foi ao lado da família que Charles comemorou a chegada de 2026. Em sua conta no Instagram, o ex-campeão do UFC compartilhou o momento com a mulher, os filhos, tios e muito mais. A casa cheia de Do Bronx parecia animada com a festa.
Bruno Rezende:
Bruninho também passou a virada com muito amor. Em viagem com amigos, o jogador do Campinas aproveitou para registrar o momento dos fogos ao lado da namorada.
