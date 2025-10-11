Djokovic cai para 204 do mundo e fica fora da final do Masters 1000 de Xangai

Novak Djokovic viu escapar mais uma chance de ampliar sua coleção de recordes no circuito profissional de tênis. O sérvio, de 38 anos, que poderia se tornar o tenista mais velho a disputar uma final de Masters 1000, acabou derrotado por Valentin Vacherot, número 204 do ranking mundial, nas semifinais do torneio de Xangai, na China. Em uma atuação surpreendente, o monegasco venceu o atual quinto colocado do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e escreveu seu nome na história como o jogador com pior colocação no ranking a chegar a uma decisão de Masters 1000..

A eliminação foi uma grande surpresa no circuito. Sem a presença dos principais cabeças de chave, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ficaram fora da competição, Djokovic aparecia como grande favorito ao título e à conquista de seu 101º troféu na carreira. O início da partida indicava que o roteiro seguiria o esperado: o sérvio quebrou o serviço de Vacherot logo nos primeiros games e parecia no controle do duelo. No entanto, a intensidade física e o ritmo do rival começaram a fazer diferença à medida que o jogo avançava. Aos 26 anos, Valentin mostrou solidez, impôs o seu jogo e virou o placar para fechar o primeiro set em 6/3.

Erros comprometem o desempenho de Djokovic

Durante o segundo set, Djokovic chegou a pedir atendimento médico em dois momentos tentando aliviar o desgaste muscular. Mesmo assim, manteve o equilíbrio no placar até o 4/4, quando cometeu três duplas faltas consecutivas o que abriu caminho para o adversário fechar a partida. Com o triunfo, Vacherot se tornou o primeiro tenista de Mônaco a alcançar uma final de ATP na Era Aberta. Um feito histórico para o país.

Adversário de Djokovic faz pedido inusitado após vitória: 'Não se aposente'

Curiosamente, o monegasco nem sequer teria participado do torneio se não fosse por desistências de última hora. Sem ranking suficiente para entrar no qualificatório, ele foi incluído na chave principal e vem protagonizando uma das campanhas mais improváveis dos últimos anos. Aos 26 anos, Vacherot derrotou nomes de peso até chegar à decisão, onde enfrentará seu primo, o francês Arthur Rinderknech, número 54 do mundo, que eliminou Daniil Medvedev de virada por 2 sets a 1 (4/6, 6/2 e 6/4).

A final em Xangai promete ser especial: uma disputa entre primos que chega para coroar uma semana inesquecível e repleta de surpresas no circuito da ATP. Djokovic, por sua vez, deixa o torneio com a sensação de que a idade começa a pesar, mas segue sendo um dos maiores nomes da história do esporte.

