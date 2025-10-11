Adversário de Djokovic faz pedido inusitado após vitória: ‘Não se aposente’

O atual 204º do mundo, Valentin Vacherot, derrotou o número 5 do ranking, Novak Djokovic, por 6/3 e 6/4, em 1h42 de partida, na manhã deste sábado (11), pela semifinal do Masters 1000 de Xangai. Mas não foi só o resultado que chocou os fãs: ao trocarem cumprimentos na rede após o jogo, o tenista de Mônaco fez um pedido inusitado ao sérvio. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Beautiful moments ❤️



Novak Djokovic 💛 Valentin Vacherot pic.twitter.com/oZo43tOy5D — Venkat ⚡️ (@WealthArigato) October 11, 2025

— Você merece, jogou muito bem, continue assim — comentou Djokovic.

— Foi um prazer jogar contra você, pelo menos uma vez... Não se aposente — respondeu Valentin.

Com a vitória, Valentin Vacherot se tornou o jogador com o ranking mais baixo a alcançar uma final de Masters 1000 desde que a série foi implementada no circuito, em 1990. O recorde anterior pertencia ao norte-americano Chris Woodruff, que, na época como 550º colocado, chegou à semifinal de Indian Wells em 1999.

Agora, o monegasco dá um salto de 146 posições no ranking, ficando com o 58º posto. Sua melhor era a 110ª posição, em 2024.

Djokovic, por sua vez, perdeu a chance de disputar sua sexta final em Xangai. O tetracampeão do torneio (2012, 2013, 2015 e 2018) fez sua 11ª participação no evento e só em uma oportunidade anterior não havia chegado, pelo menos, às semifinais, caindo nas quartas em 2019.

continua após a publicidade

No ano passado, ele foi vice-campeão, superado por Jannik Sinner na final. Apesar de não conseguir defender todos os pontos daquela campanha, ele se mantém na quinta posição do ranking.

Valentin Vacherot vence Djokovic e avança para final do Masters 1000 de Xangai (Foto: Reprodução X)

Djokovic não responde pergunta na coletiva

Após a derrota, o sérvio preferiu não responder perguntas sobre sua condição física. Ao longo da partida, foi possível notar a exaustão do jogador em quadra, que chamou o atendimento médico duas vezes para receber massagem no quadril.

continua após a publicidade

— Quero parabenizar Valentin por chegar à sua primeira final de Masters 1000. Ele veio do qualifying, é uma história incrível. Disse a ele na rede que teve um torneio fantástico, mas, acima de tudo, que sua atitude é muito boa e seu jogo também foi espetacular — então hoje tudo gira em torno dele. Desejo-lhe o melhor na final, e hoje o melhor jogador venceu — disse durante a coletiva.

— Não. Próxima pergunta, por favor — respondeu o sérvio ao ser questionado se poderia falar sobre seu estado físico.