Adversário de Djokovic faz pedido inusitado após vitória: ‘Não se aposente’
O sérvio foi derrotado por Valentin Vacherot na semifinal do Masters 1000 de Xangai
O atual 204º do mundo, Valentin Vacherot, derrotou o número 5 do ranking, Novak Djokovic, por 6/3 e 6/4, em 1h42 de partida, na manhã deste sábado (11), pela semifinal do Masters 1000 de Xangai. Mas não foi só o resultado que chocou os fãs: ao trocarem cumprimentos na rede após o jogo, o tenista de Mônaco fez um pedido inusitado ao sérvio. Veja o vídeo!
Beautiful moments ❤️— Venkat ⚡️ (@WealthArigato) October 11, 2025
Novak Djokovic 💛 Valentin Vacherot pic.twitter.com/oZo43tOy5D
— Você merece, jogou muito bem, continue assim — comentou Djokovic.
— Foi um prazer jogar contra você, pelo menos uma vez... Não se aposente — respondeu Valentin.
Com a vitória, Valentin Vacherot se tornou o jogador com o ranking mais baixo a alcançar uma final de Masters 1000 desde que a série foi implementada no circuito, em 1990. O recorde anterior pertencia ao norte-americano Chris Woodruff, que, na época como 550º colocado, chegou à semifinal de Indian Wells em 1999.
Agora, o monegasco dá um salto de 146 posições no ranking, ficando com o 58º posto. Sua melhor era a 110ª posição, em 2024.
Djokovic, por sua vez, perdeu a chance de disputar sua sexta final em Xangai. O tetracampeão do torneio (2012, 2013, 2015 e 2018) fez sua 11ª participação no evento e só em uma oportunidade anterior não havia chegado, pelo menos, às semifinais, caindo nas quartas em 2019.
No ano passado, ele foi vice-campeão, superado por Jannik Sinner na final. Apesar de não conseguir defender todos os pontos daquela campanha, ele se mantém na quinta posição do ranking.
Djokovic não responde pergunta na coletiva
Após a derrota, o sérvio preferiu não responder perguntas sobre sua condição física. Ao longo da partida, foi possível notar a exaustão do jogador em quadra, que chamou o atendimento médico duas vezes para receber massagem no quadril.
— Quero parabenizar Valentin por chegar à sua primeira final de Masters 1000. Ele veio do qualifying, é uma história incrível. Disse a ele na rede que teve um torneio fantástico, mas, acima de tudo, que sua atitude é muito boa e seu jogo também foi espetacular — então hoje tudo gira em torno dele. Desejo-lhe o melhor na final, e hoje o melhor jogador venceu — disse durante a coletiva.
— Não. Próxima pergunta, por favor — respondeu o sérvio ao ser questionado se poderia falar sobre seu estado físico.
