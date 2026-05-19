Gustavo Heide vence, e Brasil soma três vitórias no quali de Roland Garros

João Reis e Pedro Boscardin também avançaram em Paris

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
09:09
Atualizado há 1 minutos
Gustavo Heide na vitória na estreia no Costa do Sauípe Open (João Pires/Fotojump)
imagem cameraGustavo Heide em foto de arquivo (João Pires/Fotojump)
Furar o qualifying de um Grand Slam está longe de ser uma tarefa fácil. Mas o Brasil começou bem o classificatório para Roland Garros, o único desse nível disputado no saibro. Nesta terça-feira, o paulista Gustavo Heide (187º do mundo) superou o francês Dan Added, 230º, por 6/3 6/0, em apenas 1h07min.

Na segunda-feira, início do quali, o pernambucano João Lucas Reis e o catarinense Pedro Boscardin também venceram suas partidas. Até agora, o Brasil tem 100% de aproveitamento no classificatório em Paris, faltando Thiago Wild e Laura Pigossi começarem a trajetória no saibro francês.

Heide enfrenta austríaco

Ex-número 142 do mundo (seu melhor ranking até aqui), Heide tem 24 anos e encara, na segunda rodada do qualifying, o austríaco Juirj Rodionov, 158º, que surpreendeu o cabeça de chave 20, o experiente sérvio Dusan Lajovic por 6/2 7/5. O brasileiro nunca enfrentou o rival.

O tenista paulista radicado no Rio de Janeiro tenta chegar pela segunda vez à chave principal em Roland Garros. Em 2024, quando debutou nesse nível de torneio na carreira, Heide furou o quali, perdendo em seguida para o argentino Sebastian Baez.

Há quatro meses, em Melbourne, Gustavo parou na segunda rodada do Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, superado pelo croata Dino Prizmic.

Companheiro de equipe de Heide na Tennis Route, na capital carioca, João Lucas Reis encara, na segunda rodada, Vilius Gaubas, da Lituânia, 133º do ranking. Boscardin, por sua vez, tem pela fretne o canadense Alexis Galarneau.

Na segunda-feira, Boscardin conquistou uma das maiores vitórias da carreira, superando o georgiano Nikkoloz Basilashvili, ex-top 16 e atual 115º, por 7/6 e 6/4.

Pedro Boscardin em foto de arquivo (Reprodução)

