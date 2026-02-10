Definido o rival de estreia de João Fonseca em Buenos Aires

Ex-número 19 do mundo (melhor ranking da carreira, alcançado em 2024) e atual 71, Alejandro Tabilo, de 28 anos, será o adversário de estreia do atual campeão, João Fonseca, nesta quarta-feira, no ATP 250 de Buenos Aires. Isso porque o tenista canhoto chileno, nesta terça-feira, derrotou o campeão de 2024, o anfitrião Facundo Diaz Acosta, por 7/6 (5) e 6/3.

Será apenas o segundo jogo entre o número 1 do Brasil e 33 do mundo contra o rival. No primeiro, nas quartas de final do ATP 250 de Bucareste, em abril de 2024, também no saibro, o tenista do Chile venceu por 4/6, 7/6 e 6/4. Na ocasião, o brasileiro era apenas o 276º do mundo, aos 17 anos, e o adversário, o 41º e alcançou a semifinal.

Rival de João Fonseca tem títulos na rápida e grama

Enquanto o carioca, de 19 anos, tem dois títulos de ATP Buenos Aires e Basileia, ambos em 2025, Tabilo soma duas conquistas na quadra rápida (em Auckland, em 2024 e Chengdu, ano passado, salvando dois match-points na final contra o italiano Lorenzo Musetti, 9º, na decisão) e outra na grama, em Mallorca, em 2024. Também há dois anos, Tabilo conquistou a maior vitória da carreira, sobre o sérvio Novak Djokovic, no saibro do Masters 1000 de Roma.

Na atual temporada, Tabilo soma derrotas nas estreias do Australian Open e dos ATP's de Hong Kong e Auckland, além da final do Challenger de Concepcion, no Chile, no saibro. Pela Davis, no último final de semana, em Santiago, o anfitrião venceu o sérvio Ognjen Milic (467º).