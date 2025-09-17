O encontro entre Roger Federer e João Fonseca viralizou no mundo todo. A jovem promessa do tênis brasileiro realizou um sonho de infância ao encontrar pessoalmente seu maior ídolo, o lendário Roger Federer. O registro foi compartilhado pelo próprio João Fonseca em suas redes sociais. ▶️Assista;

O encontro aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, onde João Fonseca se prepara para sua estreia na Laver Cup, torneio que reúne alguns dos melhores tenistas do mundo. Ao se conhecerem, o suíço exclamou: "Finalmente!". A reação de Federer chamou atenção e causou grande repercussão.

Web reage à fala de Federer em encontro inédito com João Fonseca

Imagina conhecer seu ídolo e a primeira coisa que ele diz é "Finalmente!". Mais um dia que vai ficar na memória do nosso brasileiro - @ma__linharess

MEU TELEFONE TRAVOU DEMAAAAAIS. Não tem como agir normal diante dessas fotos entre João Fonseca e Roger Federer! - @BreakPointBR

João Fonseca encontrando seu ídolo Roger Federer. Momento lindo! - @josemorgado

Momento em que João Fonseca conhece Roger Federer. E o Federer ainda disse "finalmente" ! É muita moral desse moleque - @AdrixOlimpico

João jogará competição de Roger Federer

✍️Texto de Pedro Bernardo

Roger Federer, um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, está presente no evento que marcou sua aposentadoria das quadras em 2022. Para o jovem brasileiro, o tenista mais jovem a ser convocado para o torneio em toda a sua história, a oportunidade de estar ao lado de seu ídolo é mais uma página inesquecível em uma temporada de ascensão meteórica.

A admiração de João Fonseca por Federer não é segredo para ninguém. Em diversas entrevistas, o jovem carioca, atual número 42 do mundo, já havia citado o ex-número 1 como sua maior inspiração no esporte, não apenas pelo estilo de jogo elegante e vitorioso, mas também pela postura dentro e fora das quadras.

Agora, na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).