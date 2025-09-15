A caminho da Laver Cup, João Fonseca homenageia ídolo Federer
Torneio em San Francisco começa na próxima sexta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Depois de protagonizar duas das três vitórias sobre a Grécia, em Atenas, pela Copa Davis, João Fonseca já tem um novo desafio nos próximos dias. De sexta a domingo, em San Francisco, nos EUA, o número 1 do Brasil e 42º do mundo vai debutar na Laver Cup, que não conta pontos para o ranking.
João Fonseca vence Tsitsipas e classifica o Brasil na Copa Davis
Mais Esportes
Torcida provoca Tsitsipas contra João Fonseca na Copa Davis: ‘Chorão’
Mais Esportes
Djokovic marca presença em jogo de João Fonseca na Copa Davis, e web enlouquece: ‘Tá na hora’
Mais Esportes
➡️ Imagens da vitória de João Fonseca sobre Sakellaridis na Davis
➡️ Matos e Melo vencem nas duplas em Atenas
➡️ Ace do Acioly: Por que Bia e João vivem realidades opostas no circuito
A temporada atual, aliás, tem sido marcada por várias estreias do número do carioca, de 19 anos. Entre outras, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, debutou nos quatro Grand Slams, alcançando a segunda rodada do Aberto da Austrália e do US Open, além da terceira fase em Roland Garros e Wimbledon.
- Estou animado em aprender muito na Laver Cup, vai ser minha primeira vez no torneio. Tenho me divertido a cada semana, é uma oportunidade de aprender, dos jogadores, do ambiente. Se o André (Agassi) me escolher, estarei pronto - disse o brasileiro, em vídeo divulgado na noite deste domingo pelo torneio nos EUA.
Na mesma mensagem, o carioca, de 19 anos, lembrou de um de seus ídolos no tênis, o suíço Roger Federer.
- A melhor e pior memória que tenho (do torneio) é de Roger Federer. Lembro-me dele se retirando das quadras, chorando. É uma ótima, mas também má lembrança. Como jogador, sou muito competitivo, não queremos perder e vamos vencer a todo custo. Vou levar uma boa vibração e espero, também, um grande tênis para a gente conquistar esse troféu - avisou o brasileiro.
Além do carioca, de 19 anos, o torneio reunirá nomes como o espanhol e líder do ranking, Carlos Alcaraz, bicampeão do US Open, há duas semanas, e o alemão Alexander Zverev, terceiro melhor do mundo.
Capitão da Davis elogia João Fonseca e duplistas
Jaime Oncins, capitão brasileiro, celebrou a histórica classificação.
- Foi um domingo espetacular para o time. O Marcelo e o Rafael entraram muito firmes nas duplas, jogaram em alto nível e nos deram a confiança que precisávamos. Logo depois, o João conseguiu uma vitória incrível contra o Tsitsipas, mostrando maturidade e muito talento em um jogo de altíssimo nível - elogiou o ex-tenista profissional, que também fez história na competição, enquanto jogador.
- Essa vitória mostra a força do grupo e o quanto estamos preparados para competir entre as principais equipes do mundo - continuou Oncins.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias