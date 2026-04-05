João Fonseca estreia no Masters 1000 de Monte Carlo: horário e onde assistir

João Fonseca faz sua estreia no Masters 1000 de Monte Carlo, competição que abre a temporada no saibro, nesta segunda-feira (6), em duelo com previsão de início às 9h (de Brasília). O tenista número 1 do Brasil e atual 40º do mundo encara o canadense Gabriel Diallo, 36º colocado no ranking. A partida tem transmissão da ESPN 2, do Disney+ e da TennisTV (serviço de streaming oficial da Associação de Tenistas Profissionais).

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João Fonseca, que vem de boas exibições nos torneios Masters 1000, disputa pela primeira vez a etapa do distrito de Mônaco. O jovem de 19 anos foi parado apenas para os melhores atletas da atualidade, como Jannik Sinner - número 2 do mundo - nas oitavas de final em Indian Wells e Carlos Alcaraz - líder do ranking ATP - na segunda rodada do Miami Open.

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Do outro lado, Diallo soma apenas cinco vitórias em 14 jogos em 2026. Em fevereiro, o canadense perdeu para o também brasileiro Gustavo Heide, na quadra rápida, em confronto válido pela Copa Davis.

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O duelo entre Fonseca e Diallo é inédito. Caso avance para a segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do jogo entre Karen Khachanov (15º) e Arthur Rinderknech (27º).

Informações sobre a partida

João Fonseca vence em estreia no Masters 1000 de Miami (Divulgação)

João Fonseca (BRA) x Gabriel Diallo (CAN) - 1ª rodada do Masters 1000 de Monte Carlo

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 6 de abril de 2026, por volta das 10h (de Brasília)

📺 Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e Tennis TV

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