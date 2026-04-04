Número 1 do Brasil, João Fonseca sai em defesa de Neymar na Copa do Mundo
Brasileiro estreia na segunda-feira em Monte Carlo
Torcedor do Flamengo, João Fonseca é apaixonado por futebol. Em entrevista à ESPN, em Monte Carlo — onde estreia na próxima segunda-feira no Monte Carlo Masters —, o número 1 do Brasil opinou sobre uma das polêmicas envolvendo a Copa do Mundo: a possível convocação de Neymar.
- Acredito, sim, que o Brasil possa fazer uma boa Copa. Uma pergunta que está bem polêmica, no ar, sou a favor, sim, do Neymar na Copa. Pelo histórico e pela experiência que ele tem, vai ser um fator. Mas, obviamente, não sou o maior especialista, não posso dizer nada, é só minha opinião. E estou torcendo, com certeza, para o Brasil ser campeão - disse o tenista carioca, de 19 anos.
João Fonseca estreia na segunda-feira
O número 1 do Brasil e 40 do mundo estreia na segunda-feira em Monte Carlo, contra o canadense Gabriel Diallo (36º, de 24 anos), em horário a ser divulgado no domingo (5).
No vídeo abaixo, lances do treino do jovem brasileiro neste sábado (4), com o francês Moise Kouame, de apenas 17 anos.
Numa eventual terceira rodada (oitavas de final), o número 1 do Brasil poderá fazer duelo inédito contra o russo Daniil Medvedev, ex-líder do ranking.
