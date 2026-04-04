Número 1 do Brasil, João Fonseca sai em defesa de Neymar na Copa do Mundo

Brasileiro estreia na segunda-feira em Monte Carlo

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/04/2026
16:06
Atualizado há 3 minutos
João Fonseca durante entrevista em Monte Carlo (Reprodução)
Torcedor do Flamengo, João Fonseca é apaixonado por futebol. Em entrevista à ESPN, em Monte Carlo — onde estreia na próxima segunda-feira no Monte Carlo Masters —, o número 1 do Brasil opinou sobre uma das polêmicas envolvendo a Copa do Mundo: a possível convocação de Neymar.

- Acredito, sim, que o Brasil possa fazer uma boa Copa. Uma pergunta que está bem polêmica, no ar, sou a favor, sim, do Neymar na Copa. Pelo histórico e pela experiência que ele tem, vai ser um fator. Mas, obviamente, não sou o maior especialista, não posso dizer nada, é só minha opinião. E estou torcendo, com certeza, para o Brasil ser campeão - disse o tenista carioca, de 19 anos.

João Fonseca estreia na segunda-feira

O número 1 do Brasil e 40 do mundo estreia na segunda-feira em Monte Carlo, contra o canadense Gabriel Diallo (36º, de 24 anos), em horário a ser divulgado no domingo (5).

No vídeo abaixo, lances do treino do jovem brasileiro neste sábado (4), com o francês Moise Kouame, de apenas 17 anos.

Numa eventual terceira rodada (oitavas de final), o número 1 do Brasil poderá fazer duelo inédito contra o russo Daniil Medvedev, ex-líder do ranking.

João Fonseca na vitória sobre Karen Khachanov em Indian Wells (Foto: Harry How /AFP)
João Fonseca na vitória sobre Karen Khachanov em Indian Wells (Foto: Harry How /AFP)

