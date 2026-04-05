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Nadal e o chocolate suíço em Federer em Roland Garros

Espanhol cedeu apenas quatro games ao rival na ocasião

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Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/04/2026
08:00
Rafael Nadal e Roger Federer (Foto: Kerim Okten/EFE)
imagem cameraRafael Nadal e Roger Federer em uma das finais (Foto: Arquivo)
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Nenhum outro tenista conquistou uma hegemonia em um dos quatro Grand Slams tão grande quanto Rafael Nadal em Roland Garros. Afinal, o espanhol venceu nada menos que 14 vezes o mais importante torneio disputado no saibro no planeta. E, em 2008, impôs a ninguém menos do que um de seus maiores adversários, Roger Federer, uma das mais elásticas derrotas em finais de Grand Slams na Era Aberta (desde 1968): 6/1, 6/3 e 6/0. Nem era Páscoa, mas foi um legítimo chocolate do segundo maior recordista de títulos de Grand Slams (22).

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Para se ter uma ideia do quão raro é vencer uma decisão desse nível, com placar tão, elástico, apenas outras duas, na Era Aberta, foram ainda mais acachapantes. O maior passeio aconteceu no US Open de 1974, quando o anfitrião Jimmy Connors venceu o australiano Ken Rosewall por 6/1, 6/0 e 6/1. Três anos depois, o argentino Guillermo Villas triunfou na capital francesa despachando Brian Gottfried, do EUA, por 6/0, 6/3 e 6/0. Por fim, em 1984, em Wimbledon, John McEnroe cedeu apenas quatro games no duelo com o compatriota Connors pelo título: 6/1, 6/1 e 6/2.

As vitórias mais implacáveis em finais de Grand Slams na Era Aberta (Reprodução)
As vitórias mais implacáveis em finais de Grand Slams na Era Aberta (Reprodução)

No vídeo abaixo, alguns momentos da histórica final entre Nadal e Federer em 2008, em Paris. O espanhol, aliás, superou o adversário em outras três decisões no saibro francês: em 2006, 2007 e 2011. E essas quatro derrotas para o espanhol levaram o suíço (campeão em 2009) ao recorde de decisões perdidas em Roland Garros.

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Levar um 'pneu' (6/0) não foi um 'privilégio' de Federer em Roland Garros. Foram outras 23 parciais vencidas dessa maneira ao longo de suas 112 vitórias em 116 jogos no saibro parisiense. E nada menos que 90 desses triunfos foram por 3 sets a 0.

Gráfico mostra números da hegemonia de Rafael Nadal em Roland Garros (Reprodução)
Gráfico mostra números da hegemonia de Rafael Nadal em Roland Garros (Reprodução)

Federer impôs 3 'pneus' a Nadal

Ao todo, os dois ex-líderes do ranking se enfrentaram 40 vezes, com 24 triunfos do espanhol. Apenas em outros três jogos entre eles houve um set que terminou em 6/0, todos a favor do suíço: na fase de grupos do ATP Finals de 2011 (6/3 e 6/0) e nas finais de Wimbledon de 2006 (6/0, 7/6, 6/7 e 6/3) e do Masters 1000 de Hamburgo de 2007 (2/6, 6/2 e 6/0).

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Gráfico mostra detalhes da rivalidade entre Rafael Nadal e Roger Federer (Reprodução)
Gráfico mostra detalhes da rivalidade entre Rafael Nadal e Roger Federer (Reprodução)

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