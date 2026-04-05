Nadal e o chocolate suíço em Federer em Roland Garros



Nenhum outro tenista conquistou uma hegemonia em um dos quatro Grand Slams tão grande quanto Rafael Nadal em Roland Garros. Afinal, o espanhol venceu nada menos que 14 vezes o mais importante torneio disputado no saibro no planeta. E, em 2008, impôs a ninguém menos do que um de seus maiores adversários, Roger Federer, uma das mais elásticas derrotas em finais de Grand Slams na Era Aberta (desde 1968): 6/1, 6/3 e 6/0. Nem era Páscoa, mas foi um legítimo chocolate do segundo maior recordista de títulos de Grand Slams (22).



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Para se ter uma ideia do quão raro é vencer uma decisão desse nível, com placar tão, elástico, apenas outras duas, na Era Aberta, foram ainda mais acachapantes. O maior passeio aconteceu no US Open de 1974, quando o anfitrião Jimmy Connors venceu o australiano Ken Rosewall por 6/1, 6/0 e 6/1. Três anos depois, o argentino Guillermo Villas triunfou na capital francesa despachando Brian Gottfried, do EUA, por 6/0, 6/3 e 6/0. Por fim, em 1984, em Wimbledon, John McEnroe cedeu apenas quatro games no duelo com o compatriota Connors pelo título: 6/1, 6/1 e 6/2.

As vitórias mais implacáveis em finais de Grand Slams na Era Aberta (Reprodução)

No vídeo abaixo, alguns momentos da histórica final entre Nadal e Federer em 2008, em Paris. O espanhol, aliás, superou o adversário em outras três decisões no saibro francês: em 2006, 2007 e 2011. E essas quatro derrotas para o espanhol levaram o suíço (campeão em 2009) ao recorde de decisões perdidas em Roland Garros.

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Levar um 'pneu' (6/0) não foi um 'privilégio' de Federer em Roland Garros. Foram outras 23 parciais vencidas dessa maneira ao longo de suas 112 vitórias em 116 jogos no saibro parisiense. E nada menos que 90 desses triunfos foram por 3 sets a 0.

Gráfico mostra números da hegemonia de Rafael Nadal em Roland Garros (Reprodução)

Federer impôs 3 'pneus' a Nadal

Ao todo, os dois ex-líderes do ranking se enfrentaram 40 vezes, com 24 triunfos do espanhol. Apenas em outros três jogos entre eles houve um set que terminou em 6/0, todos a favor do suíço: na fase de grupos do ATP Finals de 2011 (6/3 e 6/0) e nas finais de Wimbledon de 2006 (6/0, 7/6, 6/7 e 6/3) e do Masters 1000 de Hamburgo de 2007 (2/6, 6/2 e 6/0).

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