Depois do título no torneio de duplas de Nottingham, Bia Haddad voltou à quadra nesta terça-feira (24) na estreia do WTA de Bad Homburg, na Alemanha, com vitória por 2 sets a 0 sobre a americana Ashlyn Krueger, 33ª do mundo, com parciais de 6/1 e 6/4.

continua após a publicidade

➡️Relembre polêmicas do próximo rival de João Fonseca; vídeos

Após um primeiro set muito tranquilo para a brasileira, ela teve a chance de sacar para a vitória com 5/2 no placar na segunda parcial, mas viu a adversária crescer na partida e sofreu uma quebra. Mesmo assim, manteve a concentração e confirmou o resultado positivo.

A próxima adversária na competição é a ucraniana Elina Svitolina, 14ª do mundo e cabeça de chave número 7 do torneio de simples no WTA de Bad Homburg.

continua após a publicidade

Como foi o jogo

1º set

Bia Haddad começou bem no saque e não teve dificuldades para confirmar a vitória no primeiro game, mas, na sequência, a americana deu o troco e venceu de zero. De volta para o serviço, a brasileira salvou um break point para confirmar o game e se aproveitou de erros da adversária para quebrar o serviço e abrir 3/1 na parcial.

O jogo seguiu sem grandes dificuldades para Bia Haddad, que confirmou o saque e conseguiu mais uma quebra no sexto game, abrindo 5/1 e precisando apenas confirmar o saque para fechar o set. Sem sustos, a brasileira confirmou o game de zero e saiu em vantagem.

continua após a publicidade

2º set

Na volta para o segundo set, Bia manteve o domínio do jogo, quebrando o serviço da adversária logo de cara. A postura das jogadoras em quadra foi ficando cada vez mais oposta: enquanto a brasileira exibia confiança e tranquilidade, Krueger demonstrava bastante irritação e cometia erros.

Bia manteve a tranquilidade até abrir 5/2 no segundo set, com a chance de sacar pela vitória, mas viu Krueger crescer na partida e diminuir os erros. A americana quebrou o saque da brasileira e confirmou o serviço na sequência, encostando a parcial em 5/4. Porém, desta vez Bia Haddad aproveitou o serviço, conseguiu bom saque e fechou a parcial por 6/4.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte