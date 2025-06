João Fonseca, que na próxima semana estreia no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, foi anunciado por mais um torneio em outubro. O número 1 do Brasil foi confirmado, na sexta-feira, no ATP 500 da Basileia, que acontece de 20 a 26 de outubro, na quadra rápida indoor, na Suíça. Nesse piso, o tenista carioca soma quatro vitórias e quatro derrotas na temporada.



Aos 18 anos, o tenista carioca, eliminado na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, vai debutar no torneio suíço. João Fonseca foi anunciado na Basileia como uma das estrelas da NexGen, assim como o dinamarquês Holger Rune (8º), o americano Ben Shelton (10º, atual vice-campeão), o francês Arthur Fils (16º) e o tcheco Jakub Mensik (17º). Desses, o brasileiro venceu os últimos dois em 2024: derrotou o tenista da França nas estreias do Rio Open, em fevereiro, e do NextGen Finals, em dezembro; superou o adversário da República Tcheca na terceira rodada do torneio que reúne os oito melhores sub-20 da temporada, em Jidá, na Arábia Saudita.



João Fonseca volta em Eastbourne



Depois da derrota para o italiano Flavio Cobolli (24º) em Halle, o número 1 do Brasil joga, na próxima semana, o ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra. Será o último torneio do brasileiro antes de Wimbledon, que começa no dia 30.

Os últimos campeões do ATP da Basileia:



2006 Suíça Roger Federer

2007 Suíça Roger Federer

2008 Suíça Roger Federer

2009 Sérvia Novak Djokovic

2010 Suíça Roger Federer

2011 Suíça Roger Federer

2012 Argentina Juan Martín del Potro

2013 Argentina Juan Martín del Potro

2014 Suíça Roger Federer

2015 Suíça Roger Federer

2016 CroáciaMarin Čilić

2017 Suíça Roger Federer

2018 Suíça Roger Federer

2019 Suíça Roger Federer

2022 Canadá Félix Auger-Aliassime

2023 Canadá Félix Auger-Aliassime

2024 França Giovanni Mpetshi Perricard





