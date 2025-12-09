Europeus reagem à atuação de João Fonseca contra Alcaraz: 'Está provado'

Na noite desta segunda-feira (8), João Fonseca enfrentou Carlos Alcaraz em um amistoso em Miami, nos Estados Unidos. Nas redes sociais europeias, a atuação do jovem tenista brasileiro foi muito comentada e elogiada.

O duelo entre João Fonseca e Alcaraz era muito aguardado entre os amantes de tênis ao redor do mundo. De um lado, o número 1 do Brasil e 24 do mundo, aos 19 anos. Do outro, ninguém menos do que o melhor tenista do planeta, de 22 anos, dono de seis Grand Slams. A principal atração do Miami Invitational, no LoanDepot Park, terminou com vitória do espanhol, por 7/5, 2/6 e 10/8.

Mesmo com a derrota, a atuação de João Fonseca contra Alcaraz foi extremamente elogiada entre os europeus nas redes sociais. A joia do tênis brasileiro é vista com uma das grandes promessas para o futuro do esporte. Veja os comentários abaixo:

João Fonseca x Alcaraz em Miami (Photo by Tomas Diniz Santos / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Veja reação dos europeus com atuação de João Fonseca contra Carlos Alcaraz

Tradução: Estou desejando a explosão desse menino para terminar a ditadura do tip-2 (Alcaraz e Sinner).

Tradução sobre o brasileiro: Fonseca pode ter perdido, mas está provado que ele é um adversário mais sério para Alcaraz do que Sinner já foi um dia.

Tradução: Ver o João Fonseca ser tão competitivo contra o Alcaraz tem que ser um sinal de que vai ser uma terceira força nos Grande Slams.

Tradução sobre João Fonseca x Alcaraz: João não estava levando de maneira amistosa por algum motivo.

Entrevistas depois do jogo

- Quase consegui, galera (risos). Ele é demais, joga bem, um prazer jogar contra o Carlos. E parabéns a ele - disse o número 1 do Brasil, de 19 anos, que chegou a abrir 5/0 no matchtiebreak, ainda na quadra - relatou João Fonseca depois de enfrentar Alcaraz.

O número 1 do mundo agradeceu a presença da torcida e se disse feliz em voltar a jogar em Miami, cidade onde conquistou o primeiro de seus oito títulos de Masters 1000. Aos 22 anos, o espanhol também coleciona seis troféus de Grand Slams: dois em Roland Garros (2024 e 2025), dois em Wimbledon (23/24) e dois no US Open (22/25).

